慾望號快車｜重口味性愛場面失康城大獎　傳拍攝時驚現噴人奶畫面

加拿大鬼才導演David Cronenberg，以拍攝重口味肉體恐怖類型電影聞名，其代表作《慾望號快車》（Crash）成為首部奪得康城影展評審團大獎的電影。

據悉，電影甚得評審歡心，唯獨當年的評審團主席、《教父》（The Godfather）系列大導演哥普拉（Francis Ford Coppola），對電影的重口味性愛場面嗤之以鼻，惟怕難服眾才開先例頒發評審團大獎，究竟這部電影有幾「難入口」呢？



《慾望號快車》將於台灣重映，引起影迷再度關注這部經典。（電影截圖）

《慾望號快車》講述電影製片James沉迷於性事，跟另一半「各自搵食」，周旋於眾多情人之間。一次他開車回家時發生車禍令腿部重傷，而對面車中的男士死亡，遺下負傷的妻子Helen。後來James與Helen在報廢車場偶遇。

David Cronenberg與哥普拉因《慾望號快車》而結怨。（劇照）

Helen帶他參加醫生Robert Vaughan主持的「撞車組織」活動，這個組織宣揚撞車是釋放自我的有效途徑。漸漸James迷上了撞車，而且會更撞過車的女人上床，後來發展到跟「撞車組織」的成員、甚至Robert Vaughan發生關係，後來連另一半都加入這混亂又色險的情慾關係，不惜以生命作賭注來換取快感。

David Cronenberg的作品出名重口味，另一部《活死人之旅》（Naked Lunch）同樣經典。（電影截圖）

單睇劇情都知重口味，雖然色情並非《慾望號快車》想帶出的主題，但觀眾難免聚焦於這些場面。去年David Cronenberg受訪時透露，當年電影在康城影展獲得大部份評審肯定，本來大有機奪得最高榮譽金棕櫚獎，但身為評審團主席的哥普拉不喜歡他的作品而拒絕將大獎頒發給他，但又為了滿足其他評審，而向David Cronenberg授了特設的「評審團大獎」。

重溫《慾望號快車》經典場面

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另外，有傳男主角James Spader與女星Rosanna Arquette拍攝床戲時，女方意外噴出乳汁，整個過程都收錄在鏡頭內，導演回應指由於Rosanna Arquette的角色設定沒有懷孕，縱然畫面夠出位都要刪掉。