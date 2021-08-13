「黑鳳凰」蘇菲特納挑戰色情片終極一脫　情慾背後揭吸毒者苦況

犯罪愛情片《Heavy》是新銳導演Jouri Smit的首部劇情長片，故事描述一位毒販和一位吸毒者之間的犯罪愛情故事，由《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）中的新任「鳳凰女」蘇菲特納（Sophie Turner）和《禁室殺戮》（Don't Breathe）Daniel Zovatto主演。



在預告片中，可以看到蘇菲特納在床上輕解羅衫，露出身上的白色內衣，展現出與她在《黑鳳凰》和《權力遊戲》截然不同的性感形象。

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蘇菲特納回憶，Jouri Smit將《Heavy》的劇本寄給她時，附上了一系列參考片單，其中包含英國名導Tony Scott執導、美國名導Quentin Tarantino編劇的 1993 年電影《浪漫風暴》（True Romance），「這是我最愛的電影之一。就只是因為它，我立刻簽下了合約！我熱愛90年代的電影。它們讓我發現第七藝術（電影）的美好。」

蘇菲特納在片中飾演一名吸毒者「麥蒂」，她表示，本片對吸毒者的抑鬱和痛苦的描寫很真實且精準，這部份激起了她的興趣，「很多時候，虛構作品會將它描寫的詭異且令人恐懼，導致那些為其所苦的人不敢向人求助。這會害死人。《Heavy》這樣的描寫方式在大銀幕上很少見。」

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Jouri Smit形容《Heavy》是一部「奇幻、充滿轉折的愛情故事」。蘇菲特納以奇幻劇《權力遊戲》走紅全球，《Heavy》是她結束該劇後第一部風格較為寫實的作品。蘇菲特納表示，這部片有著非常貼近現實的主題，但是因為燈光和色彩的使用，它還是帶點奇幻氛圍：「雖然片中沒有像是龍這類的東西，我還是感覺裡面有一些奇幻元素。」

《Heavy》故事描述賽文（Daniel Zovatto飾）的人生無可挑剔，專門提供毒品給紐約高檔客戶的他，和毒蟲女友麥蒂（蘇菲特納飾）可說是天造地設的一對。然而，一切卻在賽文接下一次危險的毒品交易後全變了調，一連串不可逆轉的事件將讓兩人捲入一場槍林彈雨之中…

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