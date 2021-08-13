媽媽的神奇小子．專訪｜吳君如蘇媽為母共通點　必定扮明仔女講咩

香港傳記運動劇情片《媽媽的神奇小子》改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉的真人真事，電影由尹志文編導；吳君如、梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、盧海鵬及錢小豪等人主演，較早前吳君如以及蘇樺偉的媽媽蘇媽接受《香港01》訪問，分享兩人的經歷、蘇媽過往的辛酸以及蘇媽跟蘇樺偉的生活點滴。

攝影：葉志明



吳君如跟戲中原型人物蘇媽一同接受訪問。（葉志明 攝）

蘇樺偉身為一位殘障運動員當然過得比一般人艱辛，但作為一名殘障人士的媽媽同樣過得比一般媽媽勞碌，既要上班賺錢、又要照顧兩名兒子，當偉仔加入田徑隊後更加要接送訓練，其實她才是那位超人媽媽。

蘇媽自言堅強性格都是環境逼成。（葉志明 攝）

為母則強 環境逼使成超級媽媽

訪問過程中，蘇媽貫徹一向爽直、暢所欲言的性格，甚至早前她跟君如交流時亦曾講過「咩都問得、講得，我無事不可對人言」，這種爽朗、女漢子的性格非一日可練成。事實上過往蘇媽都經歷了不少事，才鍛鍊成鋼鐵一樣強的她。蘇媽坦言：「是環境所逼，不然我那有這麼勇敢，有時某些事逼到埋身，就要頂硬上了，雖是環境所逼但都算是好事。」她更講到探班事，看到君如做戲，自己都會很感觸，更會回想起以前的事，其實現時已很少回想，一來小朋友都已長大，自己又有一定年紀，想一些開心事會更好，她：「向前睇好過向後回望，回望會更傷心，向前睇會開心點。」

蘇樺偉和蘇媽知道他的故事改編成電影都表示十分開心。（《媽媽的神奇小子》電影公司提供）

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試過被路人當街指罵 心酸到不行

事前蘇媽跟君如詳談人生經歷，當中不乏辛酸事，君如提起一件蘇媽相當心酸的往事，她問道：「蘇樺偉4歲在公園行不到時，那個人無緣無故、三唔識七怎樣鬧你？」蘇媽淡然回應：「她說你前世唔知做了甚麼陰質事，生了這個仔出來。」兩人均表示既坎坷又辛酸。君如亦講到戲中患有殘障的小演員天樂的媽媽因為想訓練天樂行路，同樣試過被路人在街上指鬧：「你兒子都不行，為甚麼要逼他行？你是不是人來的？」君如直言這些事都令她感到非常真實又心酸。

兩位媽媽共通點在於，唔明仔女講咩時都會扮明。（葉志明 攝）

媽媽共通點「講唔明唯有扮明」

吳君如跟蘇媽同為人母，君如都大讚蘇媽在蘇樺偉聽不太清楚時，都不會缺乏耐性而索性不講，蘇媽心水清講到：「你要跟他解釋，如果你不跟他說，一次半次或許沒問題，次數一多，以後他有事就不跟你說了，那時就大件事了，有時他講完自己唔明都會扮明。」一旁的君如即時回應自己也一樣，她：「我也是這樣，都會猜想『你在說甚麼呢？』有時覺得講講下都唔想講了，攰攰地就不講了，現在跟年青人更加有代溝，會覺得媽媽煩，自己女女講英文，又不喜歡講廣東話，我都會扮明回應『OK，OK，明白了』其實不知道她在講甚麼。」蘇媽反指其實所有媽媽都一樣扮明，以免日後唔溝通更大件事。

蘇媽笑指：「幾十年流流長，點會冇鬧過交，話冇都是呃你。」（VCG）

蘇樺偉同蘇媽鬧交必定先讓步

現實中明眼人可見，偉仔十分關心蘇媽，即使蘇媽正在接受訪問，偉仔都會在鏡頭後望着媽媽以及等待媽媽，正如蘇媽所說「他事事對我都好關心，任何事都以我為先、以孝為先。」又問道蘇媽，現實中二人有否試過吵大架，她笑言：「都有的，算不上好激烈，始終他以孝為先，無論如何有時是我不對，他都會容忍我、包容我，幾十年流流長，甚會冇鬧過交，話冇都是呃你。（通常是你讓步？）不是，好多時都是他讓我，他是個好有良心的人，覺得我沒有放棄他，我猜他當我是恩人，所以任何事都以我為先，這就是他的優點。」

及後蘇媽都有補充，偉仔平時有些事想做都會先徵求家人意見，自知腦部及思考能力未似一般人想得周道，許多時候會怕做錯、在禮儀上失禮他人，是個善良又聽話的人。