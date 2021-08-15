阿諾舒華辛力加炮轟反口罩人士「笨蛋」　：自由伴隨義務與責任！

全球新冠肺炎疫情已經持續肆虐一年半，如今更出現了高傳染性的Delta變種病毒，導致不少國家及地區的疫情有惡化跡象，其中包括美國。雖然美國每日的確診數字急升，但當地有反口罩團體仍然繼續上街抗議，此舉讓美國傳奇影星兼前加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）怒罵此等行為的人是個「笨蛋」。



阿諾舒華辛力加早前炮轟有團體借「自由為名」而拒絕戴口罩。（Arnold Schwarzenegger Instagram 擷圖）

現年74歲的阿諾舒華辛力加早前接受前美國國家安全委員會歐洲事務主管Alexander Vindman及美國有線電視（Cable News Network）主播Bianna Golodryga的網上訪問。他對於疫情至今已經有一年半時間，全球生活仍然一團糟，而專家不斷強調要保持社交距離及戴口罩，但仍然有團體以自由為名，要求不需配戴口罩，此舉讓阿諾舒華辛力加非常忿怒：「我認為應該不斷提醒大家，專家說我們必須戴口罩，特別是在室內，他們又說你應該經常洗手及保持社交距離，特別是有新型病毒來臨，現在是第四波了，我們需要一起努力。」

阿諾舒華辛力加的惹火言論自然引起不同聲音，他在日前再度回應相關言論。（Arnold Schwarzenegger Twitter 影片擷圖）

然而阿諾舒華辛力加繼指出，仍然有人不遵從專家的意見：「我是鍛煉二頭肌的專家，沒有人比我更了解二頭肌，因為我鑽研這個問題50年，病毒也是如此。有些人是專家，他們一生都研究病毒，為什麼你們不想信他們？」

之後他還補充：「我認為大家都知道這病毒會殺死人，而我們唯一預防它方法是接種疫苗、戴口罩、保持社交距離及一直洗手，而不只是想想而已。」他還提到有團體以「我的自由受限」為由不遵守專家的意見，而阿諾舒華辛力加即時大罵：「去你的自由，因為自由伴隨義務與責任。當你影響其他人時，你不能只是說我有權做其他事。」他最後炮轟：「你有不戴口罩的自由，但你知道嗎？你不戴口罩就是個笨蛋。」