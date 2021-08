《尚氣》成迪士尼最大實驗？Delta爆疫期間上映　票房成全球焦點

迪士尼正為了和「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansso)因分紅是否違約而鬧上法庭,暫時不願再將Marvel影片同步安排在Disney+上架,9月初《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)戲院上映45天後才會登上平台,賣座表現備受各方關注,北美院商更深切期待。不過近來Delta病毒嚴重影響觀眾出門看片意願,Marvel首位華人英雄擋不擋得住?大家都在等著瞧



新冠肺炎疫情在歐美爆發,票房常勝軍迪士尼也備受衝擊,為了確保影片收益,臨時調整《黑寡婦》、《黑白魔后》(Cruella)等大片推出方式,Disney+與院線同步登場,雖然Disney+訂戶還要再花30美元才能欣賞這些院線大片,已經招來全美院商的砲轟,認為平台同步上架讓戲院票房縮水,而施嘉莉祖安遜、愛瑪史東(Emma Stone)等當初合約上寫明按照戲院收益來分紅,顯然就會受到損失,才會鬧出施嘉莉祖安遜狀告迪士尼的難堪場面。

儘管愛瑪史東已經和迪士尼達成再合作《黑白魔后》續集的協議,然而施嘉莉祖安遜的問題沒解決,迪士尼也不願再冒可能發生類似局面的風險,眼看美國各大影城還是很不滿影音同步上架的做法,乾脆暫時打住,至少Marvel今年要推出的新片包括《尚氣》與《永恆族》等,都會在戲院先獨家推出,按照推算,《尚氣》要到10月18日才會上影音平台,在此之前全部收入都押在戲院票房這邊。

過去Marvel超級英雄片常能締造輝煌的紀錄,疫情期間推出的《黑寡婦》明顯比過去的表現打折,還能怪到影音平台同步上架上,《尚氣》可就是考驗Marvel魅力能不能贏過病毒的時刻,更是後續荷李活大片能否勇敢照常推出的指標,意義相當重大。在華人區引發高度爭議的男主角劉思慕,能不能在歐美抓住大批觀眾,讓他們願意走進戲院捧場?問題的答案,荷李活各影片公司密切注意中。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】