《尚氣》成迪士尼最大實驗？Delta爆疫期間上映　票房成全球焦點

迪士尼正為了和「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansso）因分紅是否違約而鬧上法庭，暫時不願再將Marvel影片同步安排在Disney+上架，9月初《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）戲院上映45天後才會登上平台，賣座表現備受各方關注，北美院商更深切期待。不過近來Delta病毒嚴重影響觀眾出門看片意願，Marvel首位華人英雄擋不擋得住？大家都在等著瞧



新冠肺炎疫情在歐美爆發，票房常勝軍迪士尼也備受衝擊，為了確保影片收益，臨時調整《黑寡婦》、《黑白魔后》（Cruella）等大片推出方式，Disney+與院線同步登場，雖然Disney+訂戶還要再花30美元才能欣賞這些院線大片，已經招來全美院商的砲轟，認為平台同步上架讓戲院票房縮水，而施嘉莉祖安遜、愛瑪史東（Emma Stone）等當初合約上寫明按照戲院收益來分紅，顯然就會受到損失，才會鬧出施嘉莉祖安遜狀告迪士尼的難堪場面。

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儘管愛瑪史東已經和迪士尼達成再合作《黑白魔后》續集的協議，然而施嘉莉祖安遜的問題沒解決，迪士尼也不願再冒可能發生類似局面的風險，眼看美國各大影城還是很不滿影音同步上架的做法，乾脆暫時打住，至少Marvel今年要推出的新片包括《尚氣》與《永恆族》等，都會在戲院先獨家推出，按照推算，《尚氣》要到10月18日才會上影音平台，在此之前全部收入都押在戲院票房這邊。

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過去Marvel超級英雄片常能締造輝煌的紀錄，疫情期間推出的《黑寡婦》明顯比過去的表現打折，還能怪到影音平台同步上架上，《尚氣》可就是考驗Marvel魅力能不能贏過病毒的時刻，更是後續荷李活大片能否勇敢照常推出的指標，意義相當重大。在華人區引發高度爭議的男主角劉思慕，能不能在歐美抓住大批觀眾，讓他們願意走進戲院捧場？問題的答案，荷李活各影片公司密切注意中。

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