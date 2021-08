尚氣｜陳法拉低胸粉紅晚裝現身首映　：兩年前拍戲訓練真的好辛苦

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),今日(17/8)於美國洛杉磯舉行全球首映禮,陳法拉率先現身接受訪問。



陳法拉更講到戲中有不少非常能幹的女性工作,不論是幕前還是幕後,大家會好看到我們很棒的製作。(網上擷圖)

身穿粉紅色晚裝的陳法拉表現興奮,率先講到個人感受,她:「對於今次首映禮感到好神奇,大家很久沒有冇聚在一起,感到有種好似見到屋企一樣。」而當主持問到法拉在戲中的角色「Li」時,她笑言「Li」是個很強壯的女人、文武(梁朝偉 飾)的妻子、更是尚氣(劉思慕 飾)的媽媽,但就未有繼續多說。

另外,外界都十分關注已經成為媽媽的法拉,她坦言:「2年前我們正在拍戲,首次扮演媽媽,戲中都有講到會跟小朋友有聯繫。後來就有了我的女兒了,相信大家會好期待睇戲,大家都對MCU有很多幻想,我們當時訓練很辛苦,花了很多時間、甚至數個月去訓練。(有看過戲嗎?)我看了少少,當然還有自己的部分,大家好快有得睇,記得要入戲院支持。」

《尚氣》大型海報,當中更用了梁朝偉跟劉思慕對打場面。(網上擷圖)