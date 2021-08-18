媽媽的神奇小子．專訪｜梁仲恆扮蘇樺偉極似　：收音師以為真殘障

香港傳記運動劇情片《媽媽的神奇小子》，改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉的真人真事，電影由尹志文編導；吳君如、梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、盧海鵬、胡子彤以及鍾雪瑩等人主演，較早前蘇樺偉以及梁仲恆接受《香港01》訪問，提及兩人拍攝前的認識經過、以及蘇樺偉過往作為選手的點滴。

攝影：葉志明



梁仲恆在戲中飾演蘇樺偉。（葉志明 攝）

由於蘇樺偉天生患有痙攣以及受腰傷困擾，因此在訪問前都有特意提出「若訪問時間長，或需要站立一會兒，好讓腰部放鬆一下」，不過最終蘇樺偉都能堅持完成整個訪問。加上記者跟蘇樺偉有一定距離，在提問時都會由梁仲恆代勞再發問一次，好讓他方便聆聽。

其實梁仲恆跟蘇樺偉早已成為朋友，一來梁仲恆在扮演他時都要多多觀察對方，加上兩人住處相近，不時都會相約跑步和食飯，梁仲恆更笑言自己跑步當然差過蘇樺偉。

每條問題梁仲恆都會代勞再發問一次。（葉志明 攝）

蘇樺偉08年北京殘奧前已一身傷

事前上蘇樺偉在2008年北京殘奧前已傷痕累累，他坦言：「其實07年是最嚴重，當時已經痛到無辦法跑，甚至痛到無辦法再跑都試過，醫生診斷情況為嚴重，不建議我再跑下去。但到了2008年北京殘奧，我又好想跑下去，內心都掙扎好長一段時間，到最後要靠食止痛藥及拉筋才能舒緩，當時教練忠告一痛就不可以再練要休息。」當問到有否想過要是當時沒跑到2008年北京殘奧，人生中最後一屆殘奧會怎樣時，蘇樺偉十分正面地回應：「我又沒有想過，始終樂天態度，如果真的跑不到都冇辦法，始終腰真的有傷，受傷就要睇醫生、休息。」

當時蘇媽都大讚梁仲恆的外形、動靜都跟蘇樺偉好神似。左起梁仲恆、蘇樺偉和少年偉仔馮皓揚。（《媽媽的神奇小子》電影公司提供）

梁仲恆︰收音師以為我有殘障

梁仲恆本來是位舞台劇演員，對於今次首次要在大銀幕上演出都表示相當有壓力，他：「今次角色發揮空間好大，首先你要模仿到偉仔，如果這個角色在言談

行徑都不神似的話，整個角色都不會成立，所以事前跟導演、羊羊（飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚）三個人都揣摩了好耐，更要找出、演出共同點，令到觀眾相信他們是同一個人。」因而他都有表示日常跟蘇樺偉交談時，不論是聽他講話還是跟他講說都要好留心同專心，做戲時就要演出該份神髓更要清楚講出台詞。

梁仲恆直言拍攝頭幾日心情相當緊張。（葉志明 攝）

訪問當天蘇樺偉跟蘇媽並未欣賞電影，希望留到首映禮時跟大家一同觀賞，當問到蘇樺偉覺得梁仲恆扮得似唔似自己時，蘇樺偉非常可愛地答到：「扮得～好似吖！」哄得一旁的梁仲恆相當開心，更大讚對方答得好好。

及後梁仲恆補充自己拍攝頭幾日相對緊張，在開機拍攝前已準備好情緒且投入在角色當中，他憶述：「有位收音師在當日拍攝完畢後，才知道我本人是沒有殘障。」相對來說等於大讚他的表現出色，非常入骨入血。

蘇樺偉招牌手勢，舉起食指！（影片擷圖）

蘇樺偉招牌「第一」手勢來由

由於在預告片、拍攝甚至是宣傳期間，人人都會舉起食指表示第一來拍照，其實這是蘇樺偉的招牌手勢，問到他點解會揀這個動作時，他回應：「其實當時攝影師提議『不如你跑完衝過終點後做一個動作讓我們捕捉』，之後我便創作了這個（手勢），直至到退役前都有用，表示自己是第一個衝過終點的運動員。」聽畢後在一旁梁仲恆即時搞笑地問：「那麼你跑之前已經知道自己是第一了？」令到蘇樺偉笑住連忙回應不是，指每個運動員都付出自己努力，不是每一次都是我跑第一。而梁仲恆再次追擊問到：「那麼假設那一場你跑第二，你會唔會轉手勢呢？」即時令現場一遍笑聲，不過偉仔仍然正面回應：「沒有了，就這樣跑過終點便算，曾經有場比賽跟對手一起衝過終點，到最後我都不清楚自己是否第一，所以過終點那刻我沒有做出第一手勢出來，因為大家平頭很難清楚知道。」

蘇樺偉聽到梁仲恆問問題都大笑。（葉志明 攝）