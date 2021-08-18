《梅艷芳》演員名單劉俊謙演張國榮　梅姐戀人林國斌都會出現

由《寒戰》系列導演梁樂民執導的電影《梅艷芳》，將定於11月正式上映。電影早前被網民惡搞一個演員名單，令電影公司急急出來澄清。來到今日（18/8），終於可以正式公布演出陣容。除了起用新人王丹妮扮演一代舞台王者梅艷芳之外，還有雙影帝古天樂、林家棟坐陣，又有楊千嬅、廖子妤參與，分飾梅姐身邊的工作夥伴及親人，其中更有戀人Ben一角，據知這角色藍本正是梅姐其中一位公開承認的男友林國斌。

王丹妮飾演梅姐，情形俱備。（《梅艷芳》劇照)

在最新公布的演員名單，有雙影帝古天樂、林家棟坐鎮，兩人分別飾演梅姐形象設計兼恩師Eddie（藍本為劉培基先生），以及華星唱片公司總經理蘇生，至於當年華星唱片公司唱片部經理Florence，就由楊千嬅飾演。除了工作夥伴，至親的家姐梅愛芳就由廖子妤飾演，而曾經在演唱會上公開承認親如家人般的哥哥張國榮，就由劉俊謙演出。

古天樂飾演Eddie。（《梅艷芳》劇照)

演員名單上，還有台灣演員楊祐寧，當中指他飾演角色Ben。據知這角色藍本正是梅姐生前公開的其中一段戀情，演員林國斌。翻查資料，二人早於1985年認識，一直交往甚密，並於1990年傳出已經同居，二人愛得纏綿之餘，也非常痛惜對方，林不時勸梅姐為自己身體好，要戒酒及改掉一些壞習慣，有時林要夜歸，梅姐便以絕食來「要脅」對方早點回來，而男方亦只好乖乖就範。這段關係更得梅媽認同，覺得他是理想人選。

劉俊謙飾演張國榮，劇照首度曝光。（《梅艷芳》劇照)

【罪光燈】90年代黑社會入侵影圈 梅艷芳被掌摑掀血腥廝殺序幕

二人一直好好相處，但直到1993年突然分手，有傳跟當年「卡拉OK掌摑事件」有關。話說1992年5月4日，已故天后梅豔芳到卡拉OK消遣，同一時間當時既是電影公司老闆，又是社團分子的黃朗維，帶着一班人去幫襯並巧遇梅姐，於是突然叫天后過房高歌兩曲。當時梅姐不太情願，婉拒獻唱，期間便發生推撞，黃朗維還當場掌摑了梅姐一巴。

梅姐受辱一事被瘋傳，然後該卡拉OK負責睇場的江湖猛人，灣仔之虎陳耀興便介入，捷起了一場腥風血雨，當中黃朗維遇襲受重傷，隨後更被槍手狙擊至醫院，潛入房內槍殺黃朗維。事件開始失控，一場江湖大風暴經已爆發，當時梅姐要立即離開香港，跟林國斌到泰國避風頭。雖然香港一片腥風血雨，但二人在泰國就渡過一段最甜蜜的時光，期間梅姐甚至有退出樂壇的念頭。不過又因為相處日久，二人開始如小夫妻般，不時為小事爭吵，感情亦起了變化，最後二人於1993年分手收場。感情告一段落，但江湖事未了，梅姐返港時，更要在警方保護下離開機場。直至1993年11月，「灣仔之虎」陳耀興獲邀去到澳門參加格蘭披治賽車後，於21日凌晨於車廂內被槍手伏擊，太陽穴中槍身亡，死法跟黃朗維相似，令事件牽連到澳門。