怒火專訪｜謝霆鋒感慨觀眾愛科幻式打鬥　「令實牙實齒動作變質」

「對住你班細路，只好用菲林去洗禮。」這是1999年，導演陳木勝（Benny）跟謝霆鋒合作完《特警新人類》後，留下的一句說話，亦是令霆鋒銘記於心的一句話。



22年過去，霆鋒在影圈算是圓滿禮成，拎過金像獎最佳男配角，贏過影帝，更參與幕後製作，動作片更成為他一直心儀片種。每隔幾年便回到Benny身邊，測試下自己身手。從沒想過《怒火》會是二人最後一次合作，事出突然，很多人都深感遺憾，不過對霆鋒而言，他與Benny之間絕無遺憾︰「因為我們之間的合作，從來都是毫無保留。」



謝霆鋒對「Hong Kong Action」這個金漆招牌，非常愛惜，不想失去。(葉志明 攝)

拍《特警新人類》已經受傷

霆鋒一直都對「Hong Kong Action」情有獨鍾，由細細愛看，到長大了便愛拍，而第一次正式拍動作電影，就是跟陳木勝合作的《特警新人類》。「我好珍惜Hong Kong Action當中的精神和精髓，這麼多年來，香港只有動作片才正正式式打到去荷里活市場。」因為熱愛，他在鏡頭前從不鍚身，第一趟拍動作片《特警新人類》時，便因為一個鏡頭，撞裂大髀骨，刻下第一道戰績。

當年拍《特警新人類》，陳木勝說是用菲林幫他們進行洗禮。（IG@馮德倫）

（左起）吳彥祖︴馮德倫、謝霆鋒及李璨琛曾於香港電影金像獎頒獎禮台聚首，更揚言想開拍《特警新人類》第三集。（資料圖片）

霆鋒在《怒火》中，以奸角登場，演得到肉。(《怒火》劇照)

《男兒本色》6、7樓高照跳

回想每次跟Benny的合作，的確毫無保留，要數幾次瘋狂合作，霆鋒就想到跟余文樂、房祖名合作的《男兒本色》。「其實拍《男兒本色》壓力好大，是我們一班年輕演員，要證明自己的時候，所以動作場面再搏命一點，記得有幕被吳京凌空踢完，從6、7樓高跌落棵樹，然後由棵樹彈落貨車車頂，最後再彈落石屎地，一鏡拍完冇鋪軟墊在地上。」由於落地前，視線一直背向地面，這存在一定危險。「我只有感受樹枝的反彈力，再睇準車頂角位，如果撞到肋骨位便沒了，現在重提，都懷疑自己為何仍可坐在這裡。」

千禧後，經常說影壇青黃不接，而《男兒本色》正是幾位年輕人接棒當動作影星之作，其中吳京更已成為《戰狼》。（《男兒本色》海報）

霆鋒講起《男兒本色》這一幕，相當興奮。（葉志明 攝）

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《新警察故事》會展頂激鬥成經典

另一驚險合作來自《新警察故事》，地點更是會展新翼頂。「會展頂是圓的，大家看不見底，劇組預了一條繩索吊我下去，長度方面大家都靠估。我當時被綁住滾動下去，起初動力未帶起，就似你在斜坡滾動幾下，但當動力開始了，滾動幅度就會好大，記得滾到中段時，每彈一下就似坐過山車般，充滿離心力。」當時霆鋒還心想︰「為甚麼還未到地……」個地字未講完便「嘭！」一聲，整個人撻到隱隱作痛。「現在想起來就好笑，但當日如果我不夠相信導演，不夠相信他的預備和安全措施，或者他又不相信我的能力和意志，大家都會不敢做，這是我和他多年來累積的信任，如果講我們之間的合作，我從來冇保留給他。」

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霆鋒一直銘記陳木勝贈了的四字真言︰「堅守信念」（葉志明 攝）

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陳木勝贈予四字終身受用

實牙實齒的動作，一直是霆鋒所堅持的，不過近年有感觀眾追求的不再一樣，荷里活式的視覺效果，似乎掩蓋了真功夫的亮麗。「現今社會風氣下，其實未必需要你每每都親身上陣。現在的打鬥場面，大家會預期像《復仇者聯盟》般去打，無論你是否親身上陣，觀眾都覺得是特技來的，整個觀念都不同了，但人家是科幻背景，可以一腳踩爛塊地抬起三架車，完全不同，但這想法，無疑把實牙實齒的打鬥變質。」

雖然觀眾的要求不同了，但無損自己對動作場面的堅持，這跟陳木勝生前送給他的四個字不無關係。「以前家中有盞燈，上面吊滿很多紙條，掛住不少前輩贈予我的說話，陳木勝導演是寫了︰『堅守信念』給我，他工作態度好仔細，但你要做得持久才是難度，是一種匠人精神。」