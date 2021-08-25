蜘蛛俠3不戰無歸｜湯賀蘭Zendaya打得火熱　假戲真做拍住拖去婚禮

正當《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）首個預告公開、引起全球影迷熱烈討論，男女主角湯賀蘭（Tom Holland）和Zendaya戀情也正打得火熱，一起在美國加州出席友人婚禮，把熱鬧歡慶的場合當做約會地點，同樣玩得很開心。



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Sony Pictures的《蜘蛛俠》系列拍到第3個版本，有趣的是男女主角皆被傳緋聞，曖昧百分百，是其他英雄系列罕見的情況。湯賀蘭和Zendaya在合作前兩集時一如首代的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和姬絲汀登絲（Kirsten Dunst），被傳戲外來電卻始終不承認。

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隨著被狗仔偷拍到私下親密互動、現在一起去婚禮的照片又被公開，他們的交往有可能會更接近第二代的安德魯嘉菲（Andrew Garfield）和愛瑪史東（Emma Stone）—攤在陽光下、接受各方密切關注。

然而安德魯嘉菲與愛瑪史東最終分手、無緣共結連理，都還年輕、仍未到決定終身大事年紀的湯賀蘭和Zendaya，是否「戲散情也散」？大家不妨繼續看下去。

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