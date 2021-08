尚氣｜導演受成龍電影、《臥虎藏龍》啟發　向港產動作片致敬

Marvel首位主打亞裔英雄「尚氣」,在《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)預告推出後,果然引起華人觀眾的爭議,從男主角劉思慕(Simu Liu)的顏值到影片風格等,有許多不同的觀點和看法,與歐美觀眾大多數熱烈期待的情況,迥然不同。



對於導演Destin Daniel Cretton來說,電影版對於尚氣的塑造和整部片的風格,力求維持原作的本色,因此在他的想法中,需要有非常武俠片味道的動作場面,他不諱言觀眾在首支預告中看到的部分畫面會聯想到《臥虎藏龍》。

你能從預告中看出《臥虎藏龍》的影子嗎?點圖放大逐格睇《尚氣》預告👇👇👇

+ 12

劉思慕其中一些打鬥片段,又從成龍的動作片中得到啟發,他還為該片聘請了來自中國武術指導,設計出不少有武俠味的招式和對打,與以往觀眾熟悉的歐美奇幻風格Marvel超級英雄片有相當大的差異。

網民批評劉思慕扮成龍原來又集體炒車?導演表示《尚氣》結合成龍打鬥風格及《臥虎藏龍》等電影(點圖放大看網民熱議的巴士打鬥片段👇👇👇)

+ 6

相關圖輯:尚氣|Marvel發布劉思慕巴士打鬥片 影迷質疑似成龍但唔湯唔水(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

對於歐美觀眾來說,這是Marvel的一次新嘗試,充滿新鮮感,但華人觀眾卻有人覺得不是挺搭調,認為Marvel英雄片就不該有東方武俠味,使得片子票房和口碑表現格外受到外界好奇。

陳法拉親身上陣拍打戲?點圖放大看《尚氣與十環傳奇》幕後花絮👇👇👇

+ 4

《尚氣》男主角被批樣衰衰卻是個隱藏版爆肌猛男?點圖放大看更多劉思慕IG相👇👇👇

+ 11

延伸閱讀:

代替林鳳嬌 房祖名悼念李行 「從沒看過媽媽這麼難過」

何潤東新戲敲定HBO播出 張鈞甯、徐若瑄姊妹情深延戲外

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】