尚氣｜梁朝偉以外邊個最好戲？被你忽視的女主角　其實係金球影后

【尚氣與十環幫傳奇】你應該知道的是：近年陸續在《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）電影露臉的亞裔演員Awkwafina，從Youtube的饒舌音樂歌手出身，轉戰電影界反而更加嶄露頭角。



「媽媽Tia在我4歲時就離開了...我一直希望她在天上某個地方看著我，我想她現在正看著我。」中韓混血的美國女星Awkwafina，在舞台上感性的說。她在電影《The Farewell》的表現，讓她成為首位拿下金球獎的亞裔影后。

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從1956年京町子以《秋月茶室》（The Teahouse of the August Moon）開始，直到2018年《我的超豪男友》片中呼聲甚高的台裔美國女星吳恬敏，先前從來沒有亞裔女星獲得金球獎音樂喜劇類最佳女主角獎，Awkwafina已經是第六位被提名者，直到她，這個紀錄才被打破。

「Awkwafina」這個拗口的藝名取自尷尬（Awkward），就像亞裔演員在荷里活通常不上不下的處境。你應該對這個年輕女生有點印象：她在《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）裡，扮演詐術巧妙的街頭騙子，她也在《我的超豪男友》裡，扮演態度認真又搞笑的好閨蜜。其實，Awkwafina一開始是以饒舌歌手身份踏進演藝圈，只是受限於亞裔身分的刻板印象，因此時常在鏡頭前扮演熱愛嘻哈文化的喜感角色。

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首位亞裔金球獎影后

在《The Farewell》中，Awkwafina一改嘻皮笑臉、飾演探尋自身文化認同的美籍華人移民，如何試圖與家人共同隱瞞奶奶罹患癌症末期的故事；片中亞裔人士深受東西方觀點挑戰的矛盾，以及強打起精神面對親人病情的細微情感，讓她奪下后冠。

在獲獎感言中，Awkwafina高舉獎盃幽默地說「如果我哪天走投無路了，還有這個可以賣掉，所以這很棒！」，她接著感謝團隊和該片導演王子逸給予自己「一生的機緣，教會我好多」；Awkwafina並想將獎項獻給爸爸Wally以及撫養她的奶奶，逗趣說道，「老爸，我早就跟你說，我真的有在工作吧！」

Awkwafina封后揚威海外卻遭內地人歧視（截圖）

Awkwafina生在紐約，家裡開粵菜餐廳，小時候她名叫「Nora Lum」，因為母親早逝，她由奶奶陪伴長大。從小Awkwafina樣貌和聲音就和朋友明顯不同、細小的眼睛和大大的門牙經常害她飽受嘲笑，但奶奶告訴她：「永遠不要因為自己看似奇怪而覺得羞恥，本來的長相就是我們深深愛妳的原因。」從不在人前表露一絲畏縮的奶奶，讓Awkwafina培養出信心，決不讓人把刻板印象套在自己身上。母親早逝，也對Awkwafina留下終身的影響，「我4歲就開始模仿表演，因為媽媽不在，我試著用表演治療自己。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「沒有Youtube就沒有Awkwafina！」金球獎影后告白：「媽媽早逝，讓4歲的我學著用表演療傷」】