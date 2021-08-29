ERROR配音自肥Sell歌出事？　193︰突然唱《I Promise》我接唔到

改編自Twitter漫畫的動畫《鱷魚君最後的100天》經已上畫，粵語版找來ERROR 配音，為鱷魚君和好友們平凡的一天，送上一把溫馨的聲音。雖然四位向來搞鬼見稱，不過今次動畫將會是一部既生活，又感人之作，問到四位入到錄音室時可有要「沉着應戰」？隊長肥仔︰「都冇，因為當中有好多生活化情節，都需要添加自己的幽默感。」

ERROR四子首次參與配音，表現輕鬆，知佢哋咩料啦！（葉志明 攝）

今次動畫，由隊長肥仔（梁業）擔大旗，聲演主角鱷魚君，不過該角色出鏡時間只有半套，中段便會死去。肥仔︰「初初都以為要嚴肅一點，但後來導演都想我們配得生活一點，幽默一點，漸漸就變回平時的我。」

《鱷魚君最後的100天》原著漫畫在日本大熱。（《鱷魚君最後的100天》劇照）

阿Dee先係主角！

如果計聲演時間佔比，其實阿Dee（何啟華）聲演的好友灰鼠才是主角，他要面對好友死後的狀況，變化是最大一位。Dee︰「套戲都不算好悲情，是一份淡淡然，我都落好多功夫同時間去揣摩，角色由開始跟好友相處，都中段他離去，有個明顯的轉變，那個位置有點難拿捏。幸好導演叫我放膽去配，於是我盡量呈現那份感覺出來，希望感動到觀眾。」

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至於保錡（吳保錡）聲演的另一好友阿鼴，都算是本色演出。「我角色都沒有太多悲傷情節，都可以按自己把聲演出。作為第一次配音，我都想知粉絲睇完有咩感覺，我更加想動畫可以用粵語版在日本上映，等日本人睇完聽完又有咩反應。」

193自肥猛唱Baby I'm loving you all day

至於193（郭嘉駿），就聲演動畫全新角色青蛙。角色似足他樂天性格，盡量帶畀大家開心。雖然跟隊友一樣，配音上沒有太大難度，不過就因為阿Dee在戲中自肥Sell歌，就搞到193接唔住。193︰「阿Dee無端端唱《I Promise》，我同導演都諗咗好耐，唔知點接。」Dee︰「我見你一出場就唱Baby I'm loving you all day（《睡到三點》歌詞），問過導演話唱第二首都得，所以就唱《I Promise》。」最終193跟配音導演度足幾個鐘，先接到落去。193︰「期間有諗過刪走你句歌詞。」