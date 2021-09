尚氣｜劉思慕IG洩爆肌裸男照惹性取向疑雲　網民：充滿基情

劉思慕因主演Marvel首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)備受關注,近來他公布將與美國女星Phillipa Soo和澳洲男星Luke Bracey合演愛情劇《One True Loves》,興奮感謝選角團隊採用亞裔演員。



《One True Loves》改編自女作家Taylor Jenkins Reid的同名小說,描述一名女子被迫在她以為已離世的丈夫與現任未婚夫之間做選擇,是一部感人的愛情故事。

劉思慕開心在IG公開新作,直言:「劇本讓我心情有很大起伏,很興奮有此機會將它帶到現實生活。我必須感謝選角導演Sarah Finn,即使書內並沒有亞洲人的角色,但她第一眼讀完故事就建議採用我。」此電影將於秋天在美國麻省開鏡。

除了演藝事業豐富,向來熱愛健身的劉思慕也喜歡在IG秀出半身肌肉照,其中一張被三名男子裸身圍繞的照片引發網友熱議,他曖昧寫下:「當你告訴她你只是要『和男生們出去…』」搞笑作風吸引6萬5千個讚,網友紛紛笑稱「充滿基情」,敲碗問「那這部何時上映?」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】