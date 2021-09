尚氣丨荷李活爆肌亞裔大比拼　劉思慕爆紅Henry Golding卻走下坡?

Marvel最新大片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)美國上映開出票房大紅盤,男主角劉思慕(Simu Liu )也衣錦還鄉,多倫多市區還高掛起他在片中造型的大看板,Marvel更順勢宣布「尚氣」就是復仇者聯盟新成員,他在歐美影視界未來的行情亦備受矚目。



早先華人網友熱烈討論劉思慕的顏值,《尚氣與十環幫傳奇》未上映前一片唱衰聲,連他都一度在社群網站上問網友自己是否真的不好看?但擅長以戲包人的Marvel,再度發揮超強威力,讓《尚氣與十環幫傳奇》成了飽受Delta變種病毒摧殘的美國戲院業者眼中的救「市」大英雄。

據估計北美4天賣座有機會達到7500萬至8500萬美元,今年暑期以來首映周末票房僅輸給《黑寡婦》(Black Widow)和《F9狂野時速》(F9: The Fast Saga),歐美媒體下此註解:「Marvel幾乎可以在任何時刻成功推出任何影片。」

荷李活密切關注劉思慕,因為他顯然仍有機會繼續在Marvel英雄片亮相,以往Marvel英雄片要角都因此全球知名,但在Marvel以外的影片,未必仍舊吃香,劉思慕能否走出自己一條康莊大道?各方拭目以待。

相較其他族裔演員,歐美影視界的亞裔崛起,是近幾年才形成的現象。由於荷李活大片多半英語發音,在歐美長大的亞裔就比在亞洲土生土長的藝人有這方面的優勢,因而荷李活雖然仍會邀請亞洲國家的紅星加入新片行列,有機會成為片中被力捧要角的有許多來自歐美長大或是來自從小習慣說英語地區的亞裔演員。

這兩年在歐美影壇最搶手的亞裔男神,當屬《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians》Henry Golding,然而他今夏推出的動作大片《義勇群英:蛇眼復仇戰》(Snake Eyes: G.I.Joe Origins)票房不如預期,轉型踢到鐵板,暫時還是以文藝片的表現更受歡迎。同樣屬於有亞裔血統的混血帥哥,Janet的丈夫George吳宇衛成為恐怖片名導溫子仁新片《惡煞》(Malignant)男主角,片子即將在美國盛大推出,行情能否因此更上層樓?值得期待。

