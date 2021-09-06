受父親高比拜仁啟發　大女兒Natalia簽約模特兒公司夢想奪奧斯卡

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）在2020年1月26日因直升機失事，與二女兒Gianna Bryant及其他七位機上人員全數罹難，留下妻子及三名女兒。近日他的大女兒Natalia Bryant與IMG模特兒公司簽約，還提到是已故的父親啟發了她的電影夢。她坦言目標是追隨她父親的步伐，希望在10年後取得奧斯卡獎。



奧斯卡曾向這位傳奇籃球巨星高比拜仁致敬。（影片擷圖）

近日Natalia Bryant與IMG模特兒公司簽約，當時媽媽問女兒Vanessa Bryant是誰啟發她時，女兒表示：「我的父親。」之後Vanessa Bryant還談到她對電影的抱負：「我爸爸和我總是盡可能地看許多電影，就好像電影馬拉松一樣。」

之後她續指出，在看完電影後，還會與父親分析電影：「我們在看完電影後，會分析電影，我們會用數個月時間談論一部電影，無論我們去到哪裡，我們都會繼續談論不同的電影，並提醒我們身在的地方，就好像我看到某個建築，就會想起電影的某些橋段。所以就是這事情啟發了我，而我想我永遠都能做此事。」

Natalia Bryant是南加州大學學生，她最近與IMG模特兒公司簽約。（Natalia Bryant Instagram 圖片）

另外，Natalia Bryan又分享一件父親鼓勵她做過最大膽的一件事，原來他鼓勵她與鯊魚一起游泳。她表示：「爸爸說服了我，但當時我還很小，所以我問他『牠們是好鯊魚嗎？』，而他回答我『是的，這條真的很好。』」

最後談到高比拜仁曾憑《Dear Basketball》嬴得第90屆奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎，而她女兒Natalia Bryan也希望有一天能追隨父親的腳步：「我目前未確定是甚麼，或者是哪個奧斯卡類別，但這在我的願望清單上。我想拍一部融合時尚的電影，我希望能夠做到這一點。」