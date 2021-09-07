尚氣專訪｜梁朝偉重提《色戒》情慾戲　「到片場才發現這麼大膽」

梁朝偉演出Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），最近受訪時，除了提及角色心境，更分享許多過去的拍片趣事。像是他在拍《英雄》的時候，李連杰「吊威也」拍動作戲拍到嘔，梁朝偉還心想自己會不會死掉，而拍《重慶森林》的時候，則是沒申請，就穿警察制服拍戲，導致真的警察巡邏時，立刻躲藏。



梁朝偉進軍荷李活拍攝Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》飾演尚氣的爸爸「文武」，梁朝偉透露拍片心境：「文武被寫成超級反派，但這次我試著從人性的角度，重新創造這個角色，所以我試著探討他的內心，他為什麼會成為這樣的人。」

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說到如何詮釋反派，身為影帝的梁朝偉也分享了過去作品的拍攝過程：「李安找我的時候他有說，（色戒）裡面有情慾戲，我心想我演戲演了十幾年，情慾戲有什麼特別的，我到了片場才發現，哇，這麼大膽。」當時梁朝偉跟湯唯拍戲兩人不熟，導演李安經常安排活動，讓兩人互相認識，梁朝偉也為《色，戒》苦練國語發音。

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回想起拍《重慶森林》時要躲警察，梁朝偉說：「我記得我的角色是個警察，我們應該要取得許可，才能穿警察制服拍片，但我們沒有那張許可，所以我們一看到警察，就要拿大衣把我遮住。」

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至於在拍攝《英雄》時，梁朝偉表示當時也是忍著寒冷在拍攝：「我記得有天早上，李連杰好像有吐，因為我們很早起床就去吊鋼絲，在湖上飛來飛去，哇，我看到他吐了之後心想，換我拍的時候會不會死掉。」

另外梁朝偉也有透露周潤發在拍攝《辣手神探》時踩到假血滑倒，自己則是被碎玻璃打到眼睛，從影之路，一路走來真的不容易。

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