尚氣專訪｜梁朝偉重提《色戒》情慾戲　「到片場才發現這麼大膽」

梁朝偉演出Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),最近受訪時,除了提及角色心境,更分享許多過去的拍片趣事。像是他在拍《英雄》的時候,李連杰「吊威也」拍動作戲拍到嘔,梁朝偉還心想自己會不會死掉,而拍《重慶森林》的時候,則是沒申請,就穿警察制服拍戲,導致真的警察巡邏時,立刻躲藏。



梁朝偉進軍荷李活拍攝Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》飾演尚氣的爸爸「文武」,梁朝偉透露拍片心境:「文武被寫成超級反派,但這次我試著從人性的角度,重新創造這個角色,所以我試著探討他的內心,他為什麼會成為這樣的人。」

說到如何詮釋反派,身為影帝的梁朝偉也分享了過去作品的拍攝過程:「李安找我的時候他有說,(色戒)裡面有情慾戲,我心想我演戲演了十幾年,情慾戲有什麼特別的,我到了片場才發現,哇,這麼大膽。」當時梁朝偉跟湯唯拍戲兩人不熟,導演李安經常安排活動,讓兩人互相認識,梁朝偉也為《色,戒》苦練國語發音。

回想起拍《重慶森林》時要躲警察,梁朝偉說:「我記得我的角色是個警察,我們應該要取得許可,才能穿警察制服拍片,但我們沒有那張許可,所以我們一看到警察,就要拿大衣把我遮住。」

至於在拍攝《英雄》時,梁朝偉表示當時也是忍著寒冷在拍攝:「我記得有天早上,李連杰好像有吐,因為我們很早起床就去吊鋼絲,在湖上飛來飛去,哇,我看到他吐了之後心想,換我拍的時候會不會死掉。」

另外梁朝偉也有透露周潤發在拍攝《辣手神探》時踩到假血滑倒,自己則是被碎玻璃打到眼睛,從影之路,一路走來真的不容易。

