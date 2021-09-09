《媽媽的神奇小子》票房衝破2200萬　吳君如承諾：繼續突擊謝票

熱血動人港產片《媽媽的神奇小子》改編自前殘奧金牌得主蘇樺偉的真人真事，由吳君如監製及主演，尹志文編劇及執導，電影由8月12日上映至今，票房已破2200萬，劇組演員跑勻全港九新界謝票，身體力行感謝觀眾入場支持。
吳君如今午（9/9）在個人Instagram上分開一條謝票特輯，更寫下「第五周 Set Go，好似越來越多人去睇《媽媽的神奇小子》，都係要多謝團隊嘅落力，跑勻全港謝票，特登走去同觀眾交流。唔好比佢停，繼續突擊謝票，surprise你哋，票房衝破2200萬，一直向前衝！」
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