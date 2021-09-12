哈利仔丹尼爾點名最愛這集《哈利波特》　背後原因與金像影帝有關

《哈利波特》（Harry Potter）電影系列曾橫掃全球票房，至今仍讓影迷回味不已，且首集上映至今已經要滿20周年，當初扮演哈利波特的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），也從小學生變成了32歲的熟男，對於這系列的看法又和小時候不太一樣。



近日他接受訪問，提及最愛哪一集《哈利波特》電影，他的答案有點冷門：「是第5集（鳳凰會的密令），並不是大多數人最喜歡的一集，但我和加利奧文（Gary Oldman、扮演天狼星）有很多對手戲，我的年紀也開始大了一些，比較能夠懂得欣賞這一集。如果說只是純觀賞電影的話，可能是最後一集（死神的聖物2）吧？」

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早先丹尼爾就被問過，曾參與《哈利波特》電影的英國大排演員這麼多，有沒有曾經讓他像一般觀眾被其中某些人迷得團團轉、覺得興奮又緊張，他透露自己並不太有這種感覺，唯獨要和加利奧文合作時，真的有一些這樣的心情，也無怪乎兩人對手戲不少的第5集會那麼讓他喜愛。

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