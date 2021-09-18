片單公開｜理財公司徵求「驚慄片專員」　10日睇13部戲穩賺一萬元

睇恐怖片都可以賺到錢？冇講笑，美國的理財網站「FinanceBuzz」近日就在網上徵求志願者，只要10日內睇完13部恐怖片，就可以獲得1300美元（約1萬港元）的酬金。此帖一出大把人報名。到底一間理財公司點解要請人睇恐怖片？13套戲又包括邊幾套呢？



活動一出，立即惹來網民熱烈討論，不過片單的驚嚇度就受質疑。（網上截圖）

據美國理財網站「FinanceBuzz」表示，由於萬聖節即將到來，所以想做一個實驗，分析高成本和低成本的恐怖片，拍出來的驚嚇程度會否一樣，他們深信一部讓你毛骨悚然的電影，不單是音效和視覺技術優劣之分，正常情況下，恐怖電影之所以恐怖，全因為故事，跟拍片成本沒太大關係。

第一部是《恐懼鬥室》，當中的驚嚇程度未必好高，只係血腥程度令你未必敢看。（《恐懼鬥室》劇照）

因此，FinanceBuzz就公開13部戲的片單，當中有只拍了3萬美元（約24萬港元）的《死亡習作》，又有製作成本高達6100萬美元（約4億7000萬港元）的《無聲絕境II》。想賺呢1萬元，首先你要住在美國，必須年滿18歲，於9月26日前申請，被選中的人會在10月1日前透過電子郵件通知，聲明中提到，參與測試的人將配戴監測心跳的儀器，必須在10月9日至10月18日期間，觀看以下13部電影。若完成測試，可以獲得1300美元，還會提供智慧型手表，另外還送一張50美元（約400元港元）的禮物卡。

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