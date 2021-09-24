龍虎武師│錢嘉樂拍《龍的心》　兩度與死神擦肩︰醫生問我扮超人

由中國導演魏君子自編自導的紀錄片《龍虎武師》，走訪多位香港人熟悉的龍虎武師，其中包括洪金寶、元華、錢嘉樂、袁和平、熊欣欣及甄子丹等，分享拍攝動作電影時的辛酸事蹟。當中曾志偉在紀錄片中談到：「做（龍虎武師）的幾乎沒有一個沒有受過傷，而最後一個受傷的算是錢嘉樂。」究竟錢嘉樂拍動作片時發生過什麼事？



曾志偉指錢嘉樂是最後一個受傷的龍虎武師。（《豆瓣》圖片）

從《龍虎武師》的海報已經見到一個傷痕累累的背影，其中錢嘉樂分別因拍攝《快餐車》及《東方禿鷹》而嚴重受傷，之後他與其他7名龍虎武師在拍攝《龍的心》時，從七樓高摔下後險些死亡。難怪連曾志偉稱：「那時候錢嘉樂在洪家班是寶。」至於李小龍生前好友、兼曾為《唐山大兄》及《精武門》擔任動作指導陳會毅也認為他：「當時錢嘉樂是高手之中的高手，無敵的。」

《龍虎武師》海報見到一個傷痕累累的背影，而他身上的傷痕對應每一部香港的經典動作電影。

而錢嘉樂也在《龍虎武師》重提昔日受傷的經歷，其中兩次相信是他遇過最嚴重的意外，而這兩次都是拍攝《龍的心》的時候發生。據了解，《龍的心》有一場戲講錢嘉樂要在三樓撞破玻璃並跌落在地上。然而那時候他太過用力，在穿過玻璃的時候，未能落在卸力的帳篷上，結果直接跳落地上。而原本的動作是他在三樓撞破玻璃後，落在帳篷上，再跌落剛駛經的車輛。

可是一切都出了錯，錢嘉樂稱：「為什麼入醫院，就是我穿玻璃的時候，過得太厲害。我想進那帳篷，但錯過了。我睜開眼時，是黑色的，因為在車底。醫生問我你發生什麼事，我說在三樓跳下來，他說『你扮超人？』我說不是，我們在拍戲。」當時錢嘉樂指出醫生還說笑：「你都好厲害，沒有斷腳。」

錢嘉樂拍攝《龍的心》與死神兩次擦身而過。（《豆瓣》圖片）

除了這次外，《龍的心》還有一場堪稱最危險的動作戲，當時8個龍虎武師要從沙田帝豪酒店7樓，在爆炸後一踴而下。據錢嘉樂稱：「當時的動作演員有我、我、元武、元德、咖哩（劉秋生）、小鵬、二寶、阿虎及元華，8個人一齊做一個動作。」正準備開拍之際，突然有一人叫一聲「哎呀」，原來是元武一腳踩在地上的一根釘，並在拔除後即時投入拍攝。

《龍的心》8個人的動作戲，可算是香港的經典動作場口之一。（《豆瓣》圖片）

據有份拍攝這幕動魄驚心的元德稱：「最危險的位置就是錢嘉樂，當時他在三樓還有一塊板，是看不到底下。他要撞到三樓，撞到那塊板下去才可以。」而錢嘉樂是較快落地的一個，而他因一個舉動差點喪命：「我是比較快落地的一個，跪在地上，興奮過頭，沒事的，錢嘉樂。想起身，但突然間醒起先不要動，再起身，其他人才跌下來。」之後導演洪金寶喊停，但緊接的一句是「救人」。洪金寶在紀錄片說：「後來就受傷，就是人砸人。」如今回想起來，錢嘉樂表示：「如果當時動了，真的沒有命。」

然而這也讓錢嘉樂明白為何香港動作片當年可以征服荷里活：「這個是讓我看到我們香港動作片為什麼當年連荷里活都能征服。你跟它鬥特效？你鬥不鬥得過它們？那為什麼香港動作電影是可以有這地位。」