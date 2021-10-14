【靈語】楊丞琳挑戰母親角色　展現3秒落淚神級演技

台灣女星楊丞琳天生童顏，現年37歲仍然少女味十足，不過她不甘心被定形，在近日上映的新片《靈語》中挑戰母親角色，展現3秒落淚的神級演技，相當驚艷。

楊丞琳在《靈語》挑戰母親角色，一洗少女味。（劇照）

《靈語》講述刑警志凱（是元介 飾）奉命調查一起無名兒童連環箱屍命案，同時，他在國小任教的姊姊美珍（吳可熙 飾）在放學時發現女兒慘遭歹徒綁架，志凱與搭檔嘉強（禾浩辰飾）私下展開緊急救人行動。在查案過程中循線追蹤到美珍的前鄰居明城（鄭人碩飾）與慧嵐（楊丞琳 飾），意外發現他們的女兒也已經失蹤一年，案情膠著找不到任何線索，幾乎成了破不了的懸案，兩起看似毫無關聯的案件背後似乎隱藏驚人的連結。

準影帝鄭人碩與楊丞琳戲中飾演夫婦。（劇照）

時間一分一秒過去，外甥女命在旦夕、連續箱屍命案案情撲朔迷離，只有鬼魂知道真相，走投無路的志凱只能求助師姑曾白石（丁寧飾），她擁有特殊體質能夠接收「靈語」，而一樁樁懸案的關鍵線索，是否能借助「靈語」抽絲剝繭找到駭人真相…。

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楊丞琳在《靈語》與今年憑《角頭─浪流連》入圍金馬獎影帝的鄭人碩飾演夫妻，二人因為女兒失蹤而心力交瘁，楊丞琳更有多場痛哭戲份，她即場表演3秒落淚的功力，獲同片另一女演員吳可熙大讚：「她在開拍後馬上進入狀態，她的角色真的很難演，需要很強大的能量。」，據悉全片流淚崩潰的情節超過半小時，相當考驗演技。