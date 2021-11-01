基斯伊雲斯為「巴斯光年」配音遭公審　原配音被消失疑藏政治黑幕

彼思明年將推出的動畫電影《光年正傳》（Lightyear）首個預告才公開，已經引起一堆爭議，最大焦點就在之前為《反斗奇兵》（Toy Story）系列中「巴斯光年玩偶」獻聲的資深喜劇男星添艾倫（Tim Allen）並沒有在這片中成為配音主角，而是改由曾在一堆Marvel超級英雄片中扮演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evans）來聲音演出男主角，讓很多老影迷不開心，甚至還有「陰謀論」。



早在基斯伊雲斯在個人社群網站上宣布自己要為「巴斯光年」獻聲有如美夢成真時，就已被不少網友罵，他只好轉貼新聞連結，表明自己要聲音演出的是巴斯光年這個太空人的真人版本。

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而添艾倫在《反斗奇兵》系列裡聲音演出的是巴斯光年玩偶，玩偶是根據真人太空人所打造，卻並不是真人本尊，就像一堆電影著名的角色日後都可能推出相關玩具產品，可是那些玩具並不是真人一樣的道理，這一次《光年正傳》這部動畫要講的是巴斯光年真人的故事，而非《反斗奇兵》裡巴斯光年玩具的遭遇，希望外界能夠明白。

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無奈還是有不少人看到黑影就開槍，在首個預告推出後爭議仍不減，甚至有人推論，添艾倫是荷李活少數公開為特朗普（川普／Trump）發聲、表明自己是對方支持者的代表，而川普在演藝圈幾乎大多數人視之為仇敵，使得他們看待「不是自己人」的添艾倫也無心力挺。迪士尼旗下的ABC電視網幾年前就砍掉過添艾倫主演的喜劇，那時收視並不差，現在又把他擠出《光年正傳》，擺明了在排除異己。對此，當事人至今都沒有任何回應。

為《反斗奇兵》系列角色「巴斯光年」配音的資深男星添艾倫。（（Youtube@Entertainment Tonight））

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