《梅艷芳》用三把聲重現梅姐的震撼　導演梁樂民︰完成大家小心願

改編自香港已故天后梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》，觀眾一直將重點放在飾演梅艷芳的王丹妮身上，從多條預告片看來，無論樣貌、神態到身形都近乎神還原，這完全是導演梁樂民跟劇組團隊多年來的努力成果，當中如何呈現最接近梅姐的震撼聲線，就考起導演。

梁樂民感慨梅艷芳離開得太早，「大家都有個小希望，可唔可以唱多首歌，拍多套戲先離開呢，但大家都知不會有機會。」（梁碧玲 攝）

加入真實畫面

有看預告，會發現戲中會出現一些真實的梅姐畫面，而電影亦會將這些畫面穿插其中，原來這是剪接師向導演提議。「我們其中一位剪接師提議加一些真實畫面，起初都怕突兀，所以先有一個沒有真實片段的初剪版，然後大家看罷覺得，王丹妮有很多面確實很似梅姐，於是大膽想試放真梅姐入去，出來效果覺得可行，所以決定加入去，不過當中很多片段涉及不少版權，部分更是甚少見，相當珍貴。」

演唱會一幕，是戲中一個主場景，大家都嚴陣以待。（《梅艷芳》劇照）

為了演好梅艷芳角色，王丹妮在開拍前，曾接受三位導師訓練，包括廖啟智、趙增熹及麥秋成，從演技、歌藝及舞蹈進一步深造。不過要一時三刻唱到梅姐水準實在是不可能，於是導演梁樂民就從《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）得到啟發。梁樂民︰「《波希米亞狂想曲》啟發了大家，起初著重想以原聲呈現，但睇完套戲，發現今時今日的混音原來已經做到這效果，那麼香港又是否可以試試呢？」

電影會加插不少真實片段，令大家看得更投入。(影片截圖)

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梁樂民︰「拍攝演唱會唱《夕陽之歌》前，我們先要王丹妮唱一個版本，然後找一位幕後代唱唱一次，最後再加入梅姐的真正原聲。」雖然幾經艱苦才拿到梅姐原聲，但那年頭錄音是雙聲道，現在電影是行64聲道，要將3條聲重整成一條64聲道才行。「所以大家在戲院聽到這版本，會比聽CD更具威力，最重要是讓觀眾在大銀幕看到這幕時，感受到『梅姐返來了』這是我們最想做到的事。」

（梁碧玲 攝）

不少人看到預告中有很多舊香港片段，都覺得非常親切，好感動，梁樂民覺得這令大家想起那些年失去的東西，最感觸更是失去了梅艷芳與張國榮兩位巨星。「哥哥和梅姐都走得太早，大家知二人不會回來，但都有個小希望，可唔可以唱多首歌，拍多套戲才離開，縱使知道不會有機會。所以當王丹妮full dress唱一次《夕陽之歌》時，現場大家就有種梅姐回來唱多一首歌畀大家聽的感覺，原來大家都可以在電影中紀念二人，這是我們的年代。」