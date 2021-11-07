韋史密夫目睹父親毆打母親到吐血　欲推方落樓梯：殺了他報復

荷里活影星韋史密夫（Will Smith）將推出回憶錄《Will》，本周率先於雜誌刊登部份內容，當中韋史密夫提到9歲時親眼目睹父親家暴母親一事，而這段恐怖回憶足以影響他一生。



韋史密夫推出回惚錄大爆鮮為人知的往事。（Getty Images）

「我父親很暴力，他酗酒，但每次出席我的首映禮時他都很清醒」，韋史密夫暗示父親Willard Carroll Smith Sr.是個雙面人，人前扮演好爸爸角色，但回到家中就對另一半動粗，「在我9歲時，看到父親用大力毆打母親的一邊頭部，她倒下並吐出鮮血，當時身在那個睡房，那一刻，比我生命中任何一個時候，更加定義了我。」

親眼看見如此震撼的畫面，年幼的韋史密夫只能動也不動，無法向母親伸出援手，他把自己的無能為力視為母親遭受家暴的幫兇：「由那一刻開始，我所做的任何事，獎項、榮譽、名氣、關注度、角色、搞笑，對跟那一天我沒有出手而對母親感到抱歉有關，我讓她失望、我沒有反抗父親，我是個膽小鬼。」

韋史密夫跟兒子Jaden感情要好。（Getty Images）

韋史密夫坦言，人前風光的模樣，是為了掩飾這段黑歷史，而長大後跟父親關係保持和諧，但不諱言曾想過「趁佢病，攞佢命」，原來韋父患癌期間，韋史密夫想過要殺死對方報復：「有一晚上我小心翼翼地將坐著輪椅的他，從臥室推向浴室時，我心中升起了一片黑暗，兩個房間之間要經過樓梯的頂部，小時候我總是告訴自己，有一天我會為母親報仇，當我夠長大，當我夠強大，當我不再是懦夫時，我會殺了他。」

當刻韋史密夫想著要推父親落樓梯，但發現這幾十年來的痛苦、憤怒及怨恨早已消退，最後沒有痛下殺手。韋父於2016年離世，韋史密夫因為對父親的怨恨而明白到如何找到真正的滿足感，並非任何物質，而是真真正正地去愛一個人。