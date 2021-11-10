《梅艷芳》劉俊謙演張國榮不怕面對批評　「我是演釋早期的哥哥」

香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，昨晚（9/11）舉行首映暨音樂會，主演新人王丹妮（Louise）、劉俊謙及廖子妤接受傳媒訪問，表示重現返一眾經典場面，覺得好難忘。

王丹妮講到自己不停練習，直到自己滿意才會離開練習室。（葉志明 攝）

王丹妮表示：「由梅姐十多歲開始演到後期，好似將梅姐整個人生走一次，感受到佢由細到大的堅持同態度，對佢熱愛嘅舞台、表現嘅執著、追求進步。」問到戲中最難忘會否是哥哥張國榮喪禮一幕時，王丹妮表示整部戲對她來說都很難忘，跟家姐在醫院的一幕同樣好觸動情緒，大家都喊不停，喊很久才能放低那種感情。

劉俊謙直言跟王丹妮已成為好友，兩人就如兄弟一樣。（葉志明 攝）

日前有哥哥粉絲出文指戲中哥哥張國榮一角，跟現實有些落差，問到劉俊謙會否擔心粉絲唔開心？「其實好早已經跟團隊及導演傾談，好多片段都是想演釋回較早期嘅哥哥，可能喺好多觀眾心目中，哥哥同梅姐嘅關係比較喺後期，我哋就係講緊哥哥同梅姐係點樣認識？點樣互相扶持？呢方面我哋會演釋得較多。」

劉俊謙表示十分希望幫助王丹妮入戲，所以願意瞓棺材。（葉志明 攝）

劉俊謙續指：「我最初唔係諗點演釋，而係想認識呢個角色，花時間投入角色入面，哥哥同梅姐建立成知己嘅關係，其實我同王丹妮都有相同嘅感覺，我哋好friend，好似兄弟咁，所以都好幫到我哋去演好個角色。（係咪特登瞓棺材幫佢入？）係呀，知道佢好難對住空氣演戲，而導演都有提出請求，咁我就覺得why not？我都好想幫助呢個朋友。」王丹妮接着回應：「其實我事前唔知道，當日先知，我真係好感動，真係夠朋友，拍完後亦變成真正好朋友。」