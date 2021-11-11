柯震東喪煲GV勤練男男情慾姿勢：其實需要技巧！　咁樣學男妓接客

【金錢男孩】柯震東、林哲熹主演情慾電影《金錢男孩》即將在台灣上映，日前接受聯合報訪問，兩人在片中飾演同志男妓，有不少大尺度床戲，還先看男男成人片預習：「我們要先了解哪些體位是可以簡單做到，哪些其實是需要技巧的」，他們在片中也有親熱戲，被問如何培養關係，異口同聲笑說：「一眼瞬間，看對眼就上。」



其實，柯震東拍片前不認識林哲熹，也從未接觸同志電影，但他很喜歡這個劇本：「雖然我那時與哲熹不熟，但我們聊得很投緣，拍床戲前也沒有刻意排練，情緒到了就投入好好拍。」

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柯震東透露開拍前，導演有給他一本介紹「古代同志男妓」的論文，分析這個職業如何接客、經營，不過柯震東仍希望由自己的方式演出：「每份職業都不一樣，我認為最重要的，還是要自己去揣摩角色個性」，而他在片中不只與林哲熹有床戲，另與黃鐙輝、白宇帆有大膽演出：「與不同人演床戲，都要事先討論過，每個角色的性格都不一樣」

片中有段戲，是柯震東被警方懷疑藏毒，闖入家門要將他逮捕，對照他現實生活中，曾因大麻事件被捕，是否擔心這段劇情引發觀眾聯想？他笑答：「不會的，只要合乎劇情邏輯，我就會演好，這是我身為演員的本分。」

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至於這次再度入圍金馬影帝的感想？柯震東認為，對比5年前的「再見瓦城」，雖然企圖心變得沒那麼強，但若有機會，還是能希望獲得肯定。

林哲熹有一段被黑幫打跛腳的戲，他事先特地詢問腳受傷的患者：「我知道有種病叫做幻肢痛，是心理上的痛，雖然已經沒有小腿了，他們還是會覺得腿很痛，這很可怕」，另有場戲是家中長輩質問主角「何時結婚生子？」林哲熹戲外與模特兒女友Cindy交往7年多，是否也怕會被父母親逼婚，他聳肩回答：「一切順其自然囉。」

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