永恆族｜Eternals變FB敏感詞？網民實測一打卡即被消失︰變微博了

【永恆族／Eternals】Marvel《永恆族》（Eternals）導演趙婷因為先前的言論讓電影遭到中國大陸封殺。不過現在也有台灣網友發現，在facebook上打卡去戲院看《永恆族》的貼文，才剛發佈文章就會立刻消失，消息曝光讓網友紛紛實測，結果讓眾人傻眼「是真的」。



有台灣網友在PTT上電影版討論「FB打卡影院看永恆族Eternals會被立刻刪」，他指出若是在戲院打卡，選擇電影《永恆族》，貼文發布就會立刻被刪除，即使調整了隱私權限也會造成同樣的結果。

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這讓眾網友也紛紛開始實測，結果留言一片「剛剛試了一次真的馬上不見」、「馬上就不見了+1，很好奇真相是什麼」、「朋友試了到現在還沒被刪，但我也是被秒刪」、「美國實測也被秒刪」、「試了好幾次，真的不行」。不過有網友指出「試了一下如果改看Spencer就沒問題」、「機制是要設定活動在『看』然後標註『Eternals』，如果改標中文的永恆族之類的就不會被阻」，也有少部分網友表示自己的貼文沒有被刪。

有網友就留言提出自己的猜測，「幫祖國對付趙？」、「臉書真的先自我審查會拒用」、「臉書要變成微博了」、「導演就被陸封殺，現在看各種徵兆真的是不意外」，還有網友開玩笑表示「朱克伯格（Mark Zuckerberg）是外星人的傳聞是真的，而且是異變族後代」、「我看元宇宙改叫獨裁宇宙好了」。

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