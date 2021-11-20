《男歌女唱》鄒凱光感恩梅艷芳肯扮拍　「仲有監製杜Sir落嘴頭」

香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，一直叫好叫座，更令人開始重溫梅姐的點滴。「灘叔」鄒凱光較早前接受《香港01》訪問，就提到多年前跟梅姐於《男歌女唱》中合作的趣事。



鄒凱光提及初時跟梅艷芳於《男歌女唱》中合作的趣事。（梁碧玲 攝）

鄒凱光憶述當時拍攝《男歌女唱》，起因是黃子華剛好在電視台拍完電視劇《男親女愛》，當時他身在中國星又有個構想，希望講一男一女講唱卡拉OK，當時早已得到子華的答應，只欠一位女主角。「當時在中國星，而梅姐仍有一張合約在身，所以就促成了兩人一同合作。最主要、最難得的是我好希望搵一位天后級人馬，但自言自己不懂唱歌，再由一位不懂得唱歌的人教她，這才能製造出當中的喜感。我覺得只有在當時這種狀況梅姐才肯答應，要是這部戲發生再早幾年的話，我猜想未必會成事。」

在《男歌女唱》中梅姐是個唱歌很好但沒有自信的人，子華則是好有自信但唱歌難聽，於是他要幫梅姐去參加歌唱比賽。（電影劇照）

鄒凱光表示最感謝梅姐放下心頭大石，又願意去演喜劇，好肯去演出「朱維德」這個角色，他感恩講到：「《男歌女唱》是我年輕時執導的一套電影，獲得很好的經驗，而且是一個快樂的回憶。到現時都會回想起『嘩，咁都得嘅？』真的覺得幾好笑，這個感覺的確是十分難得，同時很感謝大家到現時都喜歡這部電影。」

杜琪峯曾幫鄒凱光說服梅艷芳演出《男歌女唱》。（影片擷圖）

而當問到是否由鄒凱光本人落足嘴頭說服梅姐演出時，他笑言：「當時較為幸運，因為監製是杜琪峯先生，杜琪峯先生替我擋了很多面對超級巨星的問題，又講了好多好說話『試下這個新導演吧，好好笑的』所以那些工序就不用我自己去做了。」

《男歌女唱》內黃子華和梅艷芳每一幕的互動都能突顯梅姐有幾好戲。（影片截圖）

黃子華的信任

喜劇演員不時都會在演戲中加入自己的發揮，加上子華神功架十足，問到子華有冇在現場爆肚時，鄒凱光回應：「我好好彩，這部戲的子華，大家的確合作好愉快。通常喜劇演員去到現場一定會改動你的東西，改的意思是他一定覺得自己那句較好，但當時我在現場改，子華都會話『你原先個句咪好笑囉』、『原先個玩法咪好囉』那種信任相信唔會再有。」他續指當時大家非常信任，交出來就照做，覺得撞埋就會好笑，這個經驗相當難忘。要知道喜劇撞喜劇的人，一定覺得自己好笑啲，但當大家都覺得對方較為好笑，而且經常在現場笑到標眼淚水，不是說笑的確令人感到好懷念。

好想搵番李龍基出嚟

提及李龍、李基一場戲，鄒凱光講起都興奮，他笑言當時在現場李龍站在子華旁邊，突然覺得兩人好似兩兄弟，隨後衍生出李龍基那場戲，覺得好得意，所以在拍攝過程中不斷加戲給他，加到最後他變成幫子華進入會場的重要角色。

鄒凱光：「本身劇本沒有這個角色，誰知這位特約演員的反應做得相當好，令大家都會想繼續加戲給他，而且他一定要贏子華大家先會覺得好笑。」他更直言好希望可以搵返這位演員，好想知道他身在何方，以為這部戲後會有人聯絡他，如果搵得返佢出嚟，就算子華唔肯，我都好願意同佢玩次李龍李基。」

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