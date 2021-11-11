《媽媽的神奇小子》喜訊連中三元　吳君如率眾再慶功：同大家謝票

天下一電影出品及發行，由真人真事改編，故事講述香港殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」的母子關係和奮鬥事蹟的電影《媽媽的神奇小子》，近日喜訊連連，先是獲提名代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片；其後又於「中美電影節」中連奪兩獎；而日前電影亦在串流平台Netflix上架三日便成為全港點擊排行榜第一位，可謂連中三元。



《媽媽的神奇小子》在上映前已經備受關注，電影最終不負眾望下，口碑及票房雙收。（《媽媽的神奇小子》劇照）

《媽媽的神奇小子》監製兼女主角吳君如，昨晚連同蘇樺偉，導演尹志文，演員梁仲恆、馮皓揚（羊羊）及吳肇軒等齊齊慶功。君如表示：「電影喺Netflix三日上到Number One, 我依家真心同大家謝票，yeah！多謝！」偉仔知道電影獲得佳績亦感到興奮，多謝觀眾支持。

至於導演尹志文則坦言好開心得到觀眾的讚賞和喜歡，亦感激蘇韓小貞女士（蘇媽）及偉仔，讓他有機會拍到這部有意義的電影。

+ 3

梁仲恆恭喜君如成為中美電影節影后，亦開心電影上畫至今好評不斷：「要多謝每位曾經買飛入場嘅觀眾，同喺Netflix睇戲嘅觀眾，無你地呢部戲唔會行得咁遠。」而羊羊則想不到能夠在Netflix見到自己個樣，他亦多謝導演、君如同其他演員給予很多鼓勵。軒仔多謝觀眾之餘，亦希望電影能在奧斯卡中獲得好成績。