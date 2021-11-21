梅艷芳情迷碧咸03年飛英國睇波　草蜢︰屋企要擺1:1紙板陪食飯

翻看一條香港電台特輯《不死傳奇—梅艷芳》，主持人Zimon邀請梅艷芳的好友以及一眾徒弟接受訪開，包括草蜢成員蘇志良、蔡一智和蔡一傑、許志安、何韻詩等人，訪問中講到梅艷芳偶像分別有3位，其中一位出現都可以令女強人梅姐即時變回小女孩，而且梅姐都有不少越洋過海的追星經驗！



一代巨星梅艷芳，舞台魅力非凡。（視覺中國）

梅艷芳第一位偶像正是日本藝人西城秀樹，問到草蜢覺得梅姐對西城秀樹有何感覺時，草蜢笑言：「小fans，真係見到面會震同流口水，即刻變咗個細路女，總知梅艷芳每次見到偶像西城秀樹嗰時，佢就係一個妹妹仔啦。」

梅艷芳十分喜歡日本藝人西城秀樹。（影片擷圖）

草蜢笑言梅姐見到西城秀樹就會變成妹妹仔一樣。（影片擷圖）

梅艷芳除了喜歡西城秀樹外，還有近藤真彥，兩人於1986年在第五屆新秀歌唱大賽中更合唱了日文版的《夢伴》，蔡一傑講到：「佢哋已經好熟，嗰時我哋已經有一齊去玩，就算喺日本時都會去唱KTV。」蘇志威補充：「嗰時見到近藤真彥係我哋手震啊！」

梅艷芳與近藤真彥的戀情發生在1985年，當時後者來香港開演唱會，兩人因此而認識。兩人在翌年演唱會再次相遇，便開始交往。（影片擷圖）

+ 4

萬人迷碧咸首度來港獻技。（Getty Images）

+ 30

以上兩位都是歌手，其實除了藝人以外，梅艷芳更情迷萬人迷男神球星碧咸。2003年，梅艷芳專程飛到英國睇碧咸比賽，片段中更可見到梅艷芳小女孩極興奮的一面，更會在後台等待碧咸出現。草蜢笑指：「唔止，佢屋企仲要擺個一比一嘅碧咸紙板公仔，食飯都要望住，要擺個紙板喺隨籮一齊食飯。」

《法國足球》球壇史上最佳右翼候選人：碧咸（David Beckham/英格蘭）（Getty Images）

梅姐鍾情碧咸之餘，更十分支持曼聯，梅姐粉絲大嚿就分享了一則跟梅姐的趣事，她：「有一次佢叫我幫佢錄波，當然係關於曼聯，8點令開波踢到10點鐘，因為佢要去上海做嘢唔得閒睇，我就幫錄波。當啲球員仲行緊返入去，佢已經打電話嚟問我場波比數，其實一聽到佢把聲已經成個人震晒，耳仔同臉都紅晒，成個人都唔知點算好。其實朋友係唔知我同邊個講電話，就話『收線啦，唔好阻住打麻雀』可能佢聽到就話『唔好意思呀，我唔阻你喇，係咁啦』，呢件事真係好有趣、好緊張。」