金馬獎2021持續更新｜劉冠廷憑《詭扯》二度奪最佳男配角

第58屆金馬獎今晚（27/11）舉行，獎碰競爭激烈，當中香港代表《濁水飄流》率先奪得最佳改編劇本，導演李駿碩上台獲獎並發表感言講到「最後多謝香港，香港加油。」



導演李駿碩上台獲獎並發表感言講到「最後多謝香港，香港加油。」（影片擷圖）

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台灣第58屆金馬獎得獎名單如下：

最佳原創電影音樂

最佳新導演

《美國女孩》：阮鳳儀

最佳劇情短片

《詠晴》：張誌騰

最佳動畫短片

《海角天涯》：吳德淳

最佳新演員

《美國女孩》：方郁婷

最佳音效

《月老》：高偉晏、朱仕宜

最佳動作設計

《叱吒風雲》：陳文輝、朱科豐、馮仁稚

最佳男配角

《詭扯》：劉冠廷

《詭扯》劉冠廷扮《無間道》 好到梁朝偉親自拍片祝賀

終身成就獎

攝影師：林贊庭

導演：蔡揚名

最佳女配角

《該死的阿修羅》：王渝萱

最佳造型設計

《月老》：林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉

最佳美術設計

《緝魂》：黃美清、梁碩麟、廖惠麗

年度臺灣傑出電影工作者

陳新發

最佳紀錄片

《時代革命》：周冠威

最佳紀錄短片

《度日》

最佳改編劇本

《濁水飄流》

金馬獎2021｜《濁水漂流》奪最佳改編劇本 李駿碩落淚︰多謝香港濁水漂流｜導演李駿碩為露宿者發聲 「每個人都有權去捍衛尊嚴」《濁水漂流》社工原型吳衛東入行31年 「見盡政府不友善政策」《濁水漂流》真人角色大對照 吳鎮宇原型曾爆金句︰賠一蚊都係贏

最佳原著劇本

《瀑布》：鍾孟宏、張耀升

最佳剪接

《緝魂》：簡豐書、李育智、陳家俐

最佳視覺效果

《月老》：嚴振欽

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《濁水漂流》：