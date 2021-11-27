金馬獎2021｜張震入行30年首封影帝　︰經歷過很多沒有獲獎的日子

第58屆金馬獎今晚（27/11）舉行，獎項競爭激烈，當中新任影帝出爐，由《緝魂》的張震奪獲，同時競爭的人選包括《角頭－浪流連》鄭人碩、《當男人戀愛時》邱澤、《濁水漂流》吳鎮宇以及《金錢男孩MONEYBOYS》柯震東。
張震憑《緝魂》封金馬影帝，他上台獲獎時表示：「謝謝金馬，我完全沒有準備...謝謝導演，團隊都表現出最好一面，謝謝經紀人公司，沒有工作的話我都沒有跟他們聯繫，謝謝王家衛導演。我爺爺奶奶都不在了，他們沒有機會看到我得獎，謝謝我的哥哥、太太和小孩，要謝謝的人有很多，我入行有30年了，經歷過很多沒有獲獎的日子。對我自己來說是好事，讓我知道有更多進步的空間，我是個懶惰的演員，卻讓我更有創意去突破自己，很多人說減重12kg很多，其實不多，因為這是演員的工作。」
金馬獎2021．完整得獎名單｜張震憑《緝魂》封帝 《月老》成大贏家
金馬獎2021｜香港人羅卓瑤曾拍《誘僧》 憑《花果飄零》奪導演獎金馬獎2021｜追憶逝去的電影人 吳孟達廖啟智李香琴黃樹棠金馬獎2021完整得獎名單｜張震憑《緝魂》封帝 《月老》成大贏家金馬獎2021｜《濁水漂流》奪最佳改編劇本 李駿碩落淚︰多謝香港金馬獎2021｜紅地氈白靈驚艷登場 「金馬對我有很大的自由度」金馬獎2021｜柯煒林入行5年獲提名最佳男配角 「暗暗地希望有」金馬獎2021｜柯震東九把刀再聚首 化身新一代奇幻月老金馬獎2021｜白靈任頒獎嘉賓隔離呻悶 用A4紙巧妙自拍出性感照