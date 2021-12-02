艾力寶雲片場誤殺案後首度受訪　堅稱自己沒有扣下扳機

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）在今年10月21日，在美國墨西哥州拍攝新片新片《Rust》時，道具槍發出實彈而導致42歲的攝影指導Halyna Hutchins死亡，事件同時導致48歲導演Joel Souza受傷。艾力寶雲最近接受美國廣播公司（ABC）訪問，首度開腔交代案情，期間情緒激動，用手抹掉眼淚。



艾力寶雲在片場使用道具槍發出實彈後，在案發現場顯得極度悲傷。（AP）

艾力寶雲早前接受美國廣播公司主持George Stephanopoulos訪問，他向主持強調自己當時並沒有扣下扳機，並稱永遠都不會用槍指向其他人及扣下扳機：「嗯，扳機並沒有扣下，我沒有扣下扳機。」他繼續回應：「不、不、不、我永遠不會用槍指著任何人並扣下扳機，永遠不會。」

他同時在訪問中提到，並不知道為何道具槍內會有實彈，還指出這件事根本不應在片場出現：「我不知道這為何會發生，有人把一顆實彈放在槍內，這顆子彈甚至不應該在道具上。」

最後他提到女死者Halyna Hutchins時非常激動，要多次用手抹掉眼淚。他哽咽說：「所有曾與她共事的人都喜愛她，而且（她）受到每個人的尊敬。直到如今，我仍然很難相信，這對我來說似乎並不是真實的。」