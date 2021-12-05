朱茵曾親證遭「導演騙去演的」色情片　拍完後先知改名《強姦2》

現年50歲的朱茵曾因在《西遊記大結局之仙履奇緣》中飾演「紫霞仙子」而迷倒無數影迷。然而她在拍完《西遊記》後，竟在當紅時接演了王晶執導情色電影《強姦2制服誘惑》，近日台灣傳媒重提她當年是「被導演騙去演的」。
朱茵在《西遊記》的紫霞仙子，清純的玉女形象深入人心，然而沒想到，她在4年後竟然接拍了情色電影《強姦2制服誘惑》，她事後曾表示，當時她僅被告知是「愛情懸疑片」，但沒想到充斥凌虐裸露戲，當年會接下這部作品「完全是被騙去的」。
據了解，有指當時王晶跟朱茵說要拍愛情懸疑片，其角色是一名警察，因此成功遊說對方拍攝。豈料電影開拍後，朱茵才發現電影充斥凌虐裸露戲。更甚的是，待電影拍完後才改名為《強姦2》，讓朱茵相當無奈。
電影上映後，朱茵大尺度的演出引發不少爭議，讓她在當時陷入小小的低潮。朱茵在多年後受訪，坦言當初「是被騙去演」，幸好後來靠努力擺脫了當年的陰影，至今影迷仍然想起她仍是紫霞仙子美麗的模樣。
+20
《小時代》童星13歲暴風成長身高達1.7米 網民讚樣子甜美似朱茵《逃學威龍》黃一山拍片爆周星馳朱茵情史 「星爺好照顧佢」49歲朱茵重現《西遊記》經典紫霞仙子單眼 網民：25年後電力不減雨打芭蕉｜朱茵與謝君豪隔10年再合作 為青年電影周創投項目演出月光寶盒｜周星馳朱茵戲假情真 前娛記爆料二人曾打算移民加拿大