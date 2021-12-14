《尚氣》證實開拍續集「梁朝偉會回歸嗎？」呢兩個英雄可能會加入

【尚氣2／梁朝偉】Marvel首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）上映後佳評如潮，全球票房累積超過4億3000萬美元，續集敲碗聲不斷，現在官方證實將開拍續集，由原導演Destin Cretton繼續執導。



據外媒《Deadline》報導，Marvel和迪士尼旗下串流平台 Hulu 共同宣布拍攝《尚氣 2》，報導指出，Destin Cretton向Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）表示《尚氣與十環幫傳奇》是自己的人生新巔峰，向其爭取拍攝續集。

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至於《尚氣2》的陣容，據英國《每日郵報》爆料，除了「尚氣」劉思慕和其搭檔檔奧卡菲娜（Awkwafina）確定回鍋，「Marvel隊長」貝兒娜森和「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）也可能會加入，而外界最期待的影帝梁朝偉目前仍是未知數。

此外，據《Variety》報導，Destin Cretton與Marvel和迪士尼簽下數年新合約，除了拍攝《尚氣》續集，他還將為Disney+、Hulu和Marvel個Onyx Collective等串流平台開發影視作品。

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