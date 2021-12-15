《蜘蛛俠︰不戰無歸》首日開逾1140場　黃金時段場次$55都有交易

MARVEL超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），今日（15/12）正式上畫，作為2021年其中一部壓軸大片，影迷對它的期待度極高，早在半個月前，已經有不少影迷買定飛等開畫日入場先睹為快。未買飛的不用擔心，單是開畫日已經有超過1057場，去到周末相信更會多達近1500場，非常誇張，所以只要早少少買飛就一定買到。至於想用便宜價錢入場，以下就部分選擇推介。

預告這一幕，已經引人入勝。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

最平IMAX首選Megabox

睇MARVEL超級英雄電影，往往以IMAX作首選，不過IMAX甚少做優惠場，部分如MCL K11 Art House，朝早10點場都可以做到$120。否則平均票價亦是由$150至$180不等，不過有睇開的都知，嘉禾 MegaBox IMAX院應該是全港最便宜的IMAX之選，全天候場場$130，黃金時間都一樣，不過因為場地不算大，想睇得舒服買飛都要早少少行動。

票價$130，一個唔該就剩番側面及前排位置，咁近真係睇得好痛苦。（網頁截圖）

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最抵睇依然係CGV D2 Place

如果你對視覺冇乜特別要求，但求入場睇番齣戲的話，CGV Cinemas D2 Place 2依然是大眾影迷的福音，就算去到《蜘蛛俠》，就算片長148分鐘，都只係比平時票價貴$10，一律全日$55，相當抵睇。但當時平就多人爭，暫時去到18號晚夜場依然爆爆地，想買飛就要預早少少。