【蜘蛛俠不戰無歸】網上瘋傳有3條片尾片段　官方親解幕後真相

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在12月15日終於上映，電影由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、Willem Dafoe、Alfred Molina及Jamie Foxx等主演，一眾粉絲當然搶先在首日觀看這部Marvel電影宇宙今年的壓軸電影。然而網上有消息指，《蜘蛛俠：不戰無歸》有三條片尾片段，但有觀眾卻只看到兩條，究竟是甚麼一回事呢？



《蜘蛛俠：不戰無歸》獲極高評價。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

其實官方答案早已表明《蜘蛛俠：不戰無歸》只有兩條片尾片段，至於所謂的第三條彩蛋並不存在，而是有個別院線將SONY另一部作品，電腦動畫超級英雄電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙2》（Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One）的預告放在片尾，才會引起這誤會。

至於《蜘蛛俠：不戰無歸》兩條片尾片段的內容，如今率先跟影迷解構。

注意！！！下文含劇透！！！

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就有因為《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙2》預告引起討論。（網上擷圖）

第一條片尾片段是關於毒魔，當時同樣發生在《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）片尾片段，艾迪布洛克與毒魔在某座小島的度假村休息，當時毒魔正向艾迪展示共生體誕生至今800萬年來對於多重宇宙的知識，可是兩人突然被傳到另一個空間，並在電視上看到了《號角日報》總編輯J. Jonah Jameson正在揭開蜘蛛俠的真正身份。

最後大家都知道，原來毒魔之所以來到Marvel電影宇宙的世界，是因為湯賀蘭版的蜘蛛俠要求奇異博士用咒讓大家忘記他是蜘蛛俠。可是蜘蛛俠多次在中途插嘴影響下，所有認識彼得柏加的人全部吸引來到這Marvel電影宇宙的世界。

艾迪布洛克與毒魔來到Marvel電影宇宙的時空。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

至於《蜘蛛俠：不戰無歸》的首條片尾片段，見到艾迪與毒魔原來身在墨西哥，當時他跟一個酒保聊天，談起一隻喜歡石頭的紫色外星人，即是魁隆，而且還有一位穿著鋼鐵盔甲飛行的富豪及綠色的肌肉男，分別是鐵甲奇俠及變形俠醫。之後艾迪與毒魔突然「走數」消失，時間線相信是銜接《蜘蛛俠：不戰無歸》最後大戰，奇異博士的咒語讓全人類忘記彼得柏加就是蜘蛛俠。

除此之外，艾迪與毒魔離開前，毒魔留下共生體，這相信代表Marvel電影宇宙將出現另一隻毒魔。

+ 1

至於第二條是《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的預告片。《蜘蛛俠：不戰無歸》打開多元宇宙後，看似一切都回歸正常，但後續故事愈來愈並不簡單。奇異博士找到了紅女巫，當時前者明言到來的目的，並不關於西景鎮（Westview）事。雖然紅女巫顯得不安，但仍與奇異博士合作。預告閃過很多畫面，更提到奇異博士為蜘蛛俠施咒改變現實的後果，其中反派章魚Gargantos及曾在《無限可能：假如…？》（What If...?）出現的邪惡版「至尊奇異博士」亦有現身。