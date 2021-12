【蜘蛛俠不戰無歸】網上瘋傳有3條片尾片段　官方親解幕後真相

《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)在12月15日終於上映,電影由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、Willem Dafoe、Alfred Molina及Jamie Foxx等主演,一眾粉絲當然搶先在首日觀看這部Marvel電影宇宙今年的壓軸電影。然而網上有消息指,《蜘蛛俠:不戰無歸》有三條片尾片段,但有觀眾卻只看到兩條,究竟是甚麼一回事呢?



《蜘蛛俠:不戰無歸》獲極高評價。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

其實官方答案早已表明《蜘蛛俠:不戰無歸》只有兩條片尾片段,至於所謂的第三條彩蛋並不存在,而是有個別院線將SONY另一部作品,電腦動畫超級英雄電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙2》(Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One)的預告放在片尾,才會引起這誤會。

至於《蜘蛛俠:不戰無歸》兩條片尾片段的內容,如今率先跟影迷解構。

注意!!!下文含劇透!!!

就有因為《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙2》預告引起討論。(網上擷圖)

第一條片尾片段是關於毒魔,當時同樣發生在《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)片尾片段,艾迪布洛克與毒魔在某座小島的度假村休息,當時毒魔正向艾迪展示共生體誕生至今800萬年來對於多重宇宙的知識,可是兩人突然被傳到另一個空間,並在電視上看到了《號角日報》總編輯J. Jonah Jameson正在揭開蜘蛛俠的真正身份。

最後大家都知道,原來毒魔之所以來到Marvel電影宇宙的世界,是因為湯賀蘭版的蜘蛛俠要求奇異博士用咒讓大家忘記他是蜘蛛俠。可是蜘蛛俠多次在中途插嘴影響下,所有認識彼得柏加的人全部吸引來到這Marvel電影宇宙的世界。

艾迪布洛克與毒魔來到Marvel電影宇宙的時空。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

至於《蜘蛛俠:不戰無歸》的首條片尾片段,見到艾迪與毒魔原來身在墨西哥,當時他跟一個酒保聊天,談起一隻喜歡石頭的紫色外星人,即是魁隆,而且還有一位穿著鋼鐵盔甲飛行的富豪及綠色的肌肉男,分別是鐵甲奇俠及變形俠醫。之後艾迪與毒魔突然「走數」消失,時間線相信是銜接《蜘蛛俠:不戰無歸》最後大戰,奇異博士的咒語讓全人類忘記彼得柏加就是蜘蛛俠。

除此之外,艾迪與毒魔離開前,毒魔留下共生體,這相信代表Marvel電影宇宙將出現另一隻毒魔。

至於第二條是《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的預告片。《蜘蛛俠:不戰無歸》打開多元宇宙後,看似一切都回歸正常,但後續故事愈來愈並不簡單。奇異博士找到了紅女巫,當時前者明言到來的目的,並不關於西景鎮(Westview)事。雖然紅女巫顯得不安,但仍與奇異博士合作。預告閃過很多畫面,更提到奇異博士為蜘蛛俠施咒改變現實的後果,其中反派章魚Gargantos及曾在《無限可能:假如…?》(What If...?)出現的邪惡版「至尊奇異博士」亦有現身。