余文樂入行第二年已萌退出娛圈　「才22歲，我不是發明星夢的人」

余文樂自家視頻《Inside Out》來到最新兩集，除了他對服飾的執著，更談到入行第二年，22歲的他受不了經常要面對傳媒，解答是非及負面問題，曾向老闆提出退娛圈念頭，但就被老闆一句說話鬧醒。

談到自己品牌，樂仔最為自在愉快。（影片截圖）

節目先談到自己對穿衣的執著，樂仔笑指自己每天均穿不同的白色T裇，當中的厚度、長短以至濶窄都不一樣，甚至揀褲子顏色也花20分鐘。重提當日建立自己品牌MADNESS時所花的心血：「一直花很多時間及金錢，交了很多學費，愈來愈有衝動去做自己的服裝品牌，沒想過做多大走多遠，沒想過有多麼專業。」

由布料到用色，樂仔都親切親為。（影片截圖）

去到實踐一刻，樂仔也感到勞累：「當年每星期由香港坐3小時車到廣州找廠商，每次來回6個小時，比我想像中累很多，但我是從喜歡出發，不是為賺錢，跟藝人工作更是相差太遠，回頭看其實我有否做錯選擇，我真的不知道，我有想放棄，每一年都想放棄，前幾年又出過事，影響到藝人方面的工作，差點就決定放棄，但公司是我的，我需要承擔及解決問題。」

談到放棄，他回想22歲時，事業踏入第二年，已有退出娛樂圈的念頭：「入行第二年，我已跟老闆說我不玩了，我想解約回去打工，我覺得不適合這工作，尤其受不了經常都要面對傳媒的是非及負面問題，我才22歲，我不是要賺很多錢，我不是發明星夢的人，我只是誤打誤撞進來，我已經提過兩次離開，老闆叫我冷靜再想一下，第二次跟他說，我真的想走，可否讓我走，我真的不想做，他跟我說的一句話︰『你要走沒問題，你隨時都可以走，我不會為難你，可是我覺得作為男人，如果你今次碰到這個問題你投降，你就一輩子活在這陰影裏，你做任何事覺得困難你就投降，你認輸就一輩子會是這樣，你換一個想法，你做成功以後你再選擇，你想在失敗的狀態退出，還是我們再繼續努力，到你克服一切，你還是覺得不想玩，你就走』」就是這一句，樂仔終被點醒，不再鑽牛角尖。