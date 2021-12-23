Matrix4‧專訪│奇洛李維斯重溫與袁和平相處時光　仲即席模仿對方

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）終於上映，早前《香港01》與兩位主角對談，除了談到第四集與前三集的不同之處外，還分享了與當時為《22世紀殺人網絡》系列三部曲擔任動作指導的袁和平之相處時光，奇洛李維斯相當鬼馬，即席模仿袁和平（八爺）的動作及聲線。



《22世紀殺人網絡 復活次元》由奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss主演。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

由奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡》系列三部曲在2003年11月已經完結，全球票房累計高達4.6億美元收入。沒想到在2019年8月，華納兄弟宣佈開發《22世紀殺人網絡4》，而蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）回歸擔任導演，之後還確認奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss回歸飾演各自的角色。

奇洛李維斯能否再次拯救世界呢？（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

問到兩人如何得悉開拍《22世紀殺人網絡 復活次元》，從訪問片段都能感覺到奇洛李維斯的驚訝。他說：「我是從與蓮娜華高斯基的對話中知悉，當時她在短訊中寫道『我想跟你聊天，談談《22世紀殺人網絡》』。」，而當時奇洛李維斯的反應是極度驚訝：「甚麼？」（What？），這就是《22世紀殺人網絡 復活次元》的開始。」，至於Carrie-Anne Moss也同樣收到導演的短訊。

究竟奇洛李維斯聽到甚麼後，有此反應？（影片擷圖）

及後兩人提到《22世紀殺人網絡 復活次元》與前面三部曲的分別，奇洛李維斯先指出：「《22世紀殺人網絡2：決戰未來》（The Matrix Reloaded）及《22世紀殺人網絡3：驚變世紀》（The Matrix Revolutions）帶影迷認識《22世紀殺人網絡》沒有提過的事情，而今次這部有回到第一部的感覺，感覺是新與舊的結合，我們不知道是甚麼，以及它如何運作。」

奇洛李維斯指從電影拍攝的手法跟過去不同。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

之後奇洛李維斯嘗試在沒有劇透下加深說明，他從電影拍攝的手法去分析，指導演如今追求的是更多的真實感覺：「她以前很想控制，她想控制演員，給予很短綵排時間，就叫我們去演。她以前會靠電腦特效，如今她追求真實，所以是非常大不同。」而女主角Carrie-Anne Moss則認為，導演寫故事的手法變得不一樣：「電影的格調非常不同，我認為結構變得更加嚴謹。」

Carrie-Anne Moss認為八爺有一種能力，可以意識到一個人的能力。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

最後，當然是問他們與《22世紀殺人網絡》系列三部曲擔任動作指導袁和平最深刻的相處時光，奇洛李維斯即席模仿八爺的動作及聲線，相當鬼馬。至於Carrie-Anne Moss認為八爺可以意識到一個人的能力。她說：「他可以看到我有能力做得更好，然後再安排我去演這些動作場口……但他有一種藝術才能，能夠看清一個人能夠做到甚麼。」

奇洛李維斯模仿袁和平的動作及聲線。（影片擷圖）

Carrie-Anne Moss續指出：「我不像我的搭檔（奇洛李維斯）那樣，在動作上有天賦，但他（袁和平）可以從我身上找到適合我身體去演的動作，而且給予我所有的機會及訓練，從而能夠演好這些動作場口。想到他以及他的團隊，這是一件有趣的事，那是非常美好的時光。」