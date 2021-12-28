余文樂自認脾氣差好友數自己　劉偉強︰一個衰仔，但不一定是壞人

余文樂自家視頻《InsideOut》來到最後一集，特別邀請入行20年來，對他人生有重大意義的幾位朋友接受訪問，當中包括他首任經理人鄒世龍及3位導演劉偉強、鄭保瑞及郭子健。樂仔總結過去各方面都是賺，沒有一點遺憾。

樂仔睇到好友的訪問片，非常感覺。（影片截圖）

首位經理人鄒世龍是發掘余文樂的伯樂，回想當年樂仔是參與某雜誌比賽，余文樂是其中一位參賽者，卻沒有取得名次。「但我們有一位同事很喜歡他，便主動找他簽約，當時他很年輕、靚仔，認為他有得發展。」相處過後，鄒世龍坦言他以前有點衝動，但現在已收斂不少。「俗語bad boy一定顧家，我自己都是一個bad boy，特別緊張家人及小朋友成長，我相信他很努力做這事情，因為我有follow他的Ig，看得出他是很緊張家庭。」

鄒世龍是發掘余文樂的伯樂。（影片截圖）

劉偉強揀了樂仔拍《無間道》，可謂改變了他往後的事業發展。（影片截圖）

來到導演劉偉強，2002年選擇余文樂飾演《無間道II》年輕版陳永仁角色，劉偉強笑說：「當時不知余文樂是誰，在電視節目《Y2K》 時，我還記得一場他從樓梯走下來的戲，腦海閃着這些印象。他其實頗衰仔，但衰仔的意思不一定是壞人，最基本是孝順父母，會尊重前輩，這些他做得幾好的，值得欣賞。」

鄭保瑞直指樂仔要開始學習收起脾氣。（影片截圖）

去到2008年，拍攝鄭保瑞執導的《軍雞》，鄭保瑞覺得他比較接近觀眾，是少有可以從小就看到那種硬朗的男人，其實就是硬頸，但這是一種character。」到後來合作《車手》，鄭保瑞見證他的成長。「他會想如何才可以走多一步，我感到當時的樂仔是很想走前多步。」剛滿40歲的樂仔，鄭保瑞給予他一句叮囑︰「40歲長大了﹗脾氣要改一點，但我覺得已經收了很多呢﹗性格就是沒得改，看時間吧﹗除了這樣也沒其它。」

郭子健對樂仔有讚冇彈。（影片截圖）

最後來到郭子健，曾合作《青苔》、《救火英雄》、《悟空傳》。郭子健說：「他是很大鬥心的人，不論環境有幾惡劣，不理工作有多忙，身形練得不好都要加操，我見到他練習也覺得辛苦，所以我都不敢要求多拍一部。」郭子健更覺得認識後的樂仔，其真人與外表是兩碼子的事。「我總覺得靚仔沒有好人，但我認識他以後，他完全不是那樣的人，有時我怕會否教壞了他，他其實外表花弗，內裏很忠誠正直的一個人，我說出來也怕人別不相信。」

對於好友的種種批評，樂仔在觀看影片後感到興奮。「見到我很尊重，很久沒見的人，感覺是開心，講我好或不好沒差別，我本來就知道我有缺點。我最壞脾氣就是拍他們的戲，我們在現場都是互罵的。我在控制自己情緒是非常差，回頭看真的不好意思，這麼糟糕。」對於事業、家庭及朋友，整個人生而言，樂仔說：「不敢說成功，但完全不會有遺憾。不覺得有虧，我都是賺。」