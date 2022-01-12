《鐵達尼號》5歲童星僅演三場戲　一句對白竟可收足25年演出費

經典電影《鐵達尼號》（Titanic）由名導占士金馬倫（James Cameron）執導，荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和琦溫斯莉（Kate Winslet）主演。Marvel電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）票房逼近6億6600萬美金（約51億3480萬港元），贏過影史上排第5的《鐵達尼號》6億5936萬美金（約51億2982萬港元）。



英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）在《鐵達尼號》中都有拍過床戲。（劇照）

里安納度狄卡比奧和琦溫斯莉因《鐵達尼號》而爆紅，未知影迷仍否記得當時一位臨時演員「愛爾蘭小男孩」Reece Thompson，早前他接受外媒訪問時提及自己當時的演出經歷。

Reece Thompson當年只有5歲。（劇照）

當時年僅5歲的Reece Thompson，只在戲中出現三個場口以及得一句台詞，當時他正演飾演和姊姊被媽媽的哄着入睡的小孩子，但就不知道自己和家人即將成為眾多罹難者的其中一名。

Reece Thompson表示當時有兩份工作給媽媽選擇，一份是薪酬優厚的加油站廣告，另一份正是《鐵達尼號》的臨時演員，媽媽就講到︰「我們試試吧，說不定會很棒，就算電影很爛都會讓大家都大銀幕上看到」，最終《鐵達尼號》成為經典電影，電影上映後他也獲得大約3萬美金（約23萬港元）的報酬，在及後的幾年也會不時獲得約1000美金（約7780港元）的收入，偶爾會突然有所增加，像是2012年《鐵達尼號》發行了3D電影版本；2017 年《鐵達尼號》重新發行 20 周年紀念版等。

Reece Thompson近照。

不過到了後來，Reece Thompson無意在荷里活發展，至今每年仍會因《鐵達尼號》額外有200到300美金（約1,556至2,334港元）的收入。他：「其實有點奇怪，因為對那時的事已經沒甚麼記憶，但每次收到錢都會覺得『嘩！太酷了，是額外的錢！』」