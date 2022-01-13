劉俊謙為演戲增值歷練　凌晨當魚販體驗劏魚拆蟹街巿幹活

劉俊謙（Terrance）雖然在舞台劇、電視劇及電影演出工作日日忙個不停，而他有份演出的《梅艷芳》創造出不少香港票房紀錄，又要忙著新戲《九龍城寨·圍城》的拍攝工作。然而為了演戲，可以去行很盡，只要堅持到，不吃不睡也願意。雖然最近忙個不停，但他寧願放棄休息時間，嘗試一次人生新體驗......當一天魚販。



劉俊謙在《梅艷芳》中飾演張國榮。（《梅艷芳》劇照）

劉俊謙早前去到香港仔魚巿場親身體驗一天魚販的工作，清晨3時出發去到香港仔魚類批發巿場，見證最新鮮的魚獲由魚船運送到碼頭。變身魚檔買手的他，跟老闆學習如何挑選新鮮海鮮，及如何向批發購入魚獲，並運送到街巿準備賣給巿民大眾食用。雖然不眠不休，但他表示能親身體驗新鮮事情，認為機會難得，精神活力有增無減。

完成入貨後，Terrance隨即將購入的海鮮朝送到天水圍街巿準備開檔，早上6點，換上水鞋、圍裙及膠手套，跟新人Chris將海鮮運送到街巿檔口，將海鮮擺放妥當售賣位置，然後才正式開工，學習如何劏魚及認識魚類。

Disney+早前宣布將推出五集，合共一時小的片段，觀眾可以見到更多劉俊謙的演出。（《梅艷芳》劇照）

雖然沒有經驗，兼被老闆邊教邊鬧，但無損學習的決心，魚檔老闆教他如何捉蝦蟹不被致受傷，劏魚、去鱗等，絕非易事，雖然顯得生手，但經過老闆教導及專心學習，總算成功上手，之後Terrence更邊跳舞邊劏魚，表現輕鬆，盡情發揮其幽默本色叫賣，氹得街坊甚為高興，他說：「賣魚原來都需要很多技考，是富有生命力的行業，不單止需要體力，還要用腦及交際手腕，是全能的工作，若再有機會也會做兼職玩玩。」

劉俊謙為演戲增值歷練，體驗魚檔一天遊。（官方圖片）

經過一日辛勞，Terrence滿足地分享：「體驗魚檔一天遊，由朝早3點去到魚巿場入貨，之後返到天水圍落貨，學了如何將蟹分公乸，學了如何劏魚切腸，如何避免被海鮮弄傷。在於這行業所有事情都需要經驗，搬貨只是純粹體力，但如何要擺設，何時入甚麼貨，做甚麼價錢，甚麼是當造，如何定奪甚麼是靚貨，這些都是很困難，這份工作對我來說非常陌生，完全是另一個世界，是甚有生命力的行業，所有事情都很實際，我們都要一手一腳努力去做。」