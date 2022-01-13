演員工會獎｜Apple TV+獲12項提名　《Ted Lasso》最有機會再奪獎

美國影視界盛事「第28屆美國演員工會獎」（28th Annual Screen Actors Guild Awards）即將於香港時間2月28日早上舉行，而提名名單於昨晚公布。於電影組別中，Apple原創電影獲得3項提名，其中由多位聽障演員參與演出的《心之旋律》（CODA）獲「最佳整體演出」提名 （Outstanding Performance by a Cast），當中飾演女主角父親的演員Troy Kotsur亦獲提名「最佳男配角」，是SAG頒獎禮歷來上首次有聽障演員獲得獎項提名。

《心之旋律》講述出身於聾人家庭的Ruby（Emilia Jones飾）是家中唯一的健聽子女，當她發現自己熱愛唱歌時，被迫在肩負家庭責任與追逐音樂夢之間作出抉擇，感動人心的情節與演出均獲《Variety》、《IndieWire》等好評。另外，即將於1月14日推出的Apple TV+原創電影《馬克白》（The Tragedy of Macbeth），飾演馬克白的丹素華盛頓 （Denzel Washington）亦獲得「最佳男主角」提名。

於電視劇組別方面，《晨早直播室》（The Morning Show）第二季共獲4項提名，包括「最佳整體演出」、「最佳男演員」Billy Crudup、「最佳女演員」珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）。而口碑喜劇《乜都得教練》（Ted Lasso）第二季亦獲得5項提名，包括電視喜劇組別的「最佳整體演出」、「最佳男演員」Jason Sudeikis及Brett Goldstein，以及「最佳女演員」Hannah Waddingham及Juno Temple。