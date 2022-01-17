【電影評論學會】《殺出個黃昏》奪3獎成大嬴家　85歲謝賢封影帝

香港電影評論學會在昨日（1月16日）經歷了長達九小時的討論及三輪投票，選出了第二十八屆「香港電影評論學會大獎」的五個獎項及十部推薦電影，其中《智齒》獲得最佳電影、已故香港導演陳木勝憑《怒火》成為最佳導演，而謝賢及劉雅瑟分別成為最佳男演員及最佳女演員。



第二十八屆「香港電影評論學會大獎」完整獎項名單！

最佳電影：《智齒》

最佳導演：《怒火》陳木勝

最佳編劇：《殺出個黃昏》何靜怡、林家棟

最佳男演員：《殺出個黃昏》謝賢

最佳女演員：《智齒》劉雅瑟

85歲的謝賢憑《殺出個黃昏》成為「香港電影評論學會大獎」最佳男演員。（《殺出個黃昏》劇照）

謝賢對於能成為第二十八屆「香港電影評論學會大獎」最佳男演員，他表示：「多謝香港電影評論學會，仲要多謝《殺出個黃昏》前前後後嘅所有人，子彬導演、編劇靜怡，同埋嗰個咁傻嘅監製家棟，我一定請翻佢哋去六星級酒店飲咖啡，最想多謝我拍檔馮寶寶，一拍佢就有火花，希望將來再有合作機會，祝大家身體健康。」

《殺出個黃昏》獲得三項大獎。（《殺出個黃昏》劇照）

至於憑《智齒》王桃一角而成為今年「香港電影評論學會大獎」最佳女演員的劉雅瑟則稱：「感謝香港電影評論學會，恭喜電影《智齒》獲得最佳電影，也謝謝「我的王桃」，謝謝鄭保瑞導演。極大的鼓勵，我會繼續努力！」

劉雅瑟憑《智齒》王桃一角而成為今年「香港電影評論學會大獎」最佳女演員。（《智齒》劇照）

至於今年「香港電影評論學會大獎」推薦電影的十部電影有《怒火》、《手捲煙》、《濁水漂流》、《殺出個黃昏》、《除暴》、《鬼同你住》、《拆彈專家2》、《狂舞派3》、《梅艷芳》及《媽媽的神奇小子》。