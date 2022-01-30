「水行俠」積遜莫瑪離婚後憔悴暴漲凸腩　孤獨住露營車令粉絲心痛

現年42歲的「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）早前在社交平台宣布與交往17年的妻子Lisa Bonet離婚，結束4年多的婚姻，震驚荷里活。日前外媒拍得他離婚後已經搬離與前妻的住所，並獨自居住在露營車的憔悴身影，有大批粉絲及網民看到照片後都不禁留言表示心痛。

Jason Momoa pictured looking disheveled while 'living in $750k camper van' after shock split from Lisa Bonet https://t.co/ViOBCf0Ao4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 29, 2022

照片中積遜莫瑪穿上破舊的寬鬆T-Shirt，戴上眼鏡的他披頭散髮，爆肌身材消失，暴漲凸腩，獨自一人住在露營車。有指他上周開始住進露營車，並將露營車泊在朋友的後花園，不過目前還不知道他是否已經搬離跟前妻的位於山頂的住所。

「水行俠」積遜莫瑪與大自己12歲的老婆Lisa Bonet一向非常恩愛。（Getty Images）

有消息人士透露積遜莫瑪經常待在露營車，寧願睡在車內也不會住酒店，因為這樣他可以去任何地方，包括最喜歡的沙灘：「他真的不是喜歡搭私人飛機、住豪華度假勝地的人人。」另外，有指這架露營車是積遜的最愛，除了喜歡開著它上山下海，還曾開去參加2018年《水行俠》的首映。

「水行俠」積遜莫瑪與大自己12歲的老婆Lisa Bonet一向非常恩愛。（Getty Images）