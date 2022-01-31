湯告魯斯太空電影劇情首曝光　電影或最快在2024年開拍

美國太空總署在2020年5月時，宣布將與湯告魯斯（Tom Cruise）合作，原定讓後者成為首位在太空拍攝的演員。可是受到新冠肺炎疫情的影響，這項合作被迫延期。最終俄羅斯電影《The Challenge》團隊在去年10月5日率先升空，並在國際太空站拍攝約12天，搶先湯告魯斯成為首部在太空拍攝的電影。



湯告魯斯與《異空戰士》導演Doug Liman合作，而且還有《職業特工隊7》導演Christopher McQuarrie協助。（《異空戰士》劇照）

雖然湯告魯斯未能成為首位在太空拍攝的演員，但近日有外國傳媒公布了這部電影的最新消息。據《Variety》報道，湯告魯斯將與《異空戰士》（Edge of Tomorrow）導演Doug Liman及《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）導演Christopher McQuarrie再度合作，而劇組目前正忙於處理劇本。

據了解，湯告魯斯在戲中將飾演一位普通人，但他卻發現只有他有能力拯救地球免受未知文明的威脅。這部電影將在湯告魯斯與Christopher McQuarrie完成《職業特工隊8》的製作後前往太空拍攝。

湯告魯斯日前與太空人Victor Glover交流。（網上擷圖）

除此之外，美國太空總署早前證實Axiom Space及電影公司Space Entertainment Enterprise將在2024年發射一個製片廠模組SEE-1到國際太空站。當SEE-1啟用後，就可以讓湯告魯斯拍攝一部與太空有關的電影。雖然暫時傳出整部電影將在太空拍攝，但據了解，部分場景仍然會在地球拍攝。