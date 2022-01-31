【JOKER小丑】傳華納兄弟收到續集初稿　預計明年開拍第二集

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）叫好叫座，除了讓男主角贏得奧斯卡最佳男主角外，全球收超過10億美元票房。近日有外國傳媒報道，華納兄弟已經收續集的初稿，並計劃在明年開拍。
外國傳媒《Heroic Hollywood》引述知情人士消息報道，由Todd Phillips執導，華堅馮力士、羅拔迪尼路（Robert De Niro）、Zazie Beetz及Frances Conroy主演的《JOKER小丑》將在2023年開拍續集，而續集的內容及角色等細節仍沒有公開。
其實在去年5月，當時已經有外媒披露導演Todd Phillips已經開始撰寫續集的劇本。同年10月，男主角出席活動時被問到開拍《JOKER小丑2》的可能性，但他當時卻給出一個不確定的答案：「我不知道，從我們開始拍攝，我們就知道這是一位有趣的人。我們可以和這個人做很多事情，並進一步探索這角色。至於我們是否真的這樣做？我不知道。」
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