Tinder詐騙王｜冒充以色列鑽石大王兒子　LLD Diamond急劃情界線

Netflix犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）日前上架後隨即轟動全球，假扮以色列鑽石大王Lev Leviev兒子的Simon Leviev在交友App Tinder上物色獵物，騙錢騙感情，更成功騙去千萬美元，令人嘩然。紀錄片中有三位受害人出鏡與挪威報章VG的記者團隊，聯手揭開Simon的真面目。

Tinder詐騙王｜扮富豪呃千萬美元 受害人組復仇聯盟揭開犯罪過程

紀錄片已於日前在Netflix上架。（Netflix）

不過紀錄片上架後，有大批網民湧到以色列鑽石大王創辦的公司LLD Diamonds社交平台留言，問到為何LLD Diamonds沒有向Simon Leviev作出任何指控，亦猜測Simon擁有LLD的電郵，應該跟LLD有著不可告人的秘密。日前LLD Diamonds終於在Instagram上載了數張報章標題的截圖，並留言澄清與Simon沒有任何關係：「我們想澄清一下，Shimon Hayut（改名為 Simon Leviev）與我們公司或Leviev家族沒有任何關係。LLD Diamonds三十多年來一直是鑽石行業的知名領導者，Hayut提及任何有關LLD的一切都不應應該相信，我們向Hayut詐騙的受害者表示同情，希望他能夠面對他應得的制裁。」