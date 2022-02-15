《解禁男女》少女時代徐玄大解放　狗帶皮鞭高踭鞋進化性虐女王

Netflix韓國電影《解禁男女》，改編自韓國漫畫，由李濬榮及前少女時代成員徐玄主演，有指這是韓版《格雷的五十道陰影》，雖然情愛場面都是圍繞性虐，不過畫面尺度就未及《格雷》大膽。相反，《解禁男女》就多了一份幽默及趣味，將性虐這個一直被解作變態的玩意重新演繹，而徐玄作為初哥，每次接觸到新招式的暗喜，還有李濬榮見到女方開始在過程中得到歡愉，都意外地看到兩位演技的躍進和投入。

因為拎錯件，令徐玄知道同事的性癖好。（《解禁男女》影片截圖）

故事由辦公室開始，鄭智宥（徐玄 飾）與鄭智厚代理（李濬榮 飾），因為韓文名字類似，故令女方意外在公司拿到對方的包裹，重而發現男方有特殊性癖好。在鄭代理親自努力解說下，智厚不旦沒有反感，更順勢想當對方3個月主人，嘗試學習做霸氣女主。

知道女王有為自己的遊戲做功課，深表興奮。（《解禁男女》影片截圖）

二人起初沒有情侶關係，除了同事就是玩伴，亦不涉及性。在戲戲當中，徐玄擔當支配者（Dom），李濬榮就是臣服者（Sub），兩人開始這玩伴關係前，更簽下契約，承諾一周進行一次調教活動，過程中徐玄由零開始，但「好學」的她不時上網研究，愈知愈多，好些細微表現更令李濬榮另眼相看。

發現主人對其他人好，做臣服者的有點不快，甚至呷醋。（《解禁男女》影片截圖）

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而戲中三場主要的調教場面，一次比一次大膽，由起初扮演主人與狗，到在辦公室玩女上司與下屬，到最激的Red Room玩皮鞭，層層遞進處處享受。值得留意是二人的表情都有意無意間流露出無限的愛，例如徐玄每接觸到新招式時的暗喜，更發現自己暗藏的女王性格，更不自覺在工作上表現出來。

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至於李濬榮，對女王的崇敬以及欣喜對方為自己研習的反應，都有滿滿的歡愉感覺，亦從中獲得愛的感覺。更令人意想不到是，當女方在玩樂中培養出感情想由玩伴變情侶時，竟遭男方拒絕，完全帶出二人在主僕情感與男女愛情的分野，亦帶動觀眾多一份思考。